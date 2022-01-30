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В Радошковичах при пожаре погиб мужчина
Источник материала: БелТА
30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар с гибелью человека произошел утром 29 января в горпоселке Радошковичи Молодечненского района, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.
Спасателей к месту происшествия вызвали около 10.00. Горел жилой дом по ул. 3 Июля.
"На пожаре обнаружен погибший сын хозяйки 1982 года рождения, неработавший", - уточнили в МЧС.
Причины пожара и гибели мужчины устанавливаются.-0-
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"На пожаре обнаружен погибший сын хозяйки 1982 года рождения, неработавший", - уточнили в МЧС.
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