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В Радошковичах при пожаре погиб мужчина

30.01.2022 10:23 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар с гибелью человека произошел утром 29 января в горпоселке Радошковичи Молодечненского района, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.

Спасателей к месту происшествия вызвали около 10.00. Горел жилой дом по ул. 3 Июля.

"На пожаре обнаружен погибший сын хозяйки 1982 года рождения, неработавший", - уточнили в МЧС.

Причины пожара и гибели мужчины устанавливаются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"На пожаре обнаружен погибший сын хозяйки 1982 года рождения, неработавший", - уточнили в МЧС.
 
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