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Пенсионер утонул в Ислочи в Воложинском районе

30.01.2022 10:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе в реке Ислочь утонул пожилой мужчина, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.

Звонок спасателям о том, что в районе ул.Пушкина в агрогородке Раков утонул мужчина, поступил днем 29 января. Спустя некоторое время работники МЧС извлекли из воды погибшего - 62-летнего пенсионера.

Что стало причиной гибели, не сообщается. Но в МЧС констатируют, что ежегодно тонкий лед становится причиной чрезвычайных происшествий. "Чаще всего участниками оказываются дети, которые гуляют вблизи замерзших водоемов без присмотра родителей, и рыбаки, выходящие на свой страх и риск на непрочный и коварный лед. Человеку достаточно провести 15 минут в ледяной воде, чтобы погибнуть", - отметили в ведомстве.

В МЧС напомнили: относительно безопасным считается лед толщиной не менее 7 см, зеленого или голубовато-зеленого цвета. Грязный, буро-серый лед обычно уже непрочный. Перед выходом на зимнюю рыбалку необходимо правильно экипироваться, взять хотя бы минимальный набор спасательных средств: веревку, палку, доску, спасательный жилет.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Звонок спасателям о том, что в районе ул.Пушкина в агрогородке Раков утонул мужчина, поступил днем 29 января. Спустя некоторое время работники МЧС извлекли из воды...
 
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