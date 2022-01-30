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Витамин D может помочь защитить пожилых людей от аутоиммунных заболеваний – артрита, псориаза и других

30.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Витамин D может помочь защитить пожилых людей от аутоиммунных заболеваний – артрита, псориаза и других

Защитить пожилых людей от развития аутоиммунных заболеваний - псориаза, ревматоидного артрита, болезней щитовидной железы и ревматической полимиалгии, воспалительных заболеваний, вызывающих мышечную боль и скованность в плечах и бедрах - может помочь ежедневный прием добавок с витамином D и рыбьим жиром, пишет mk.ru.

Автор исследования, которое опубликовано в журнале BMJ, доктор Карен Костенбадер утверждает, что люди в возрасте 50+ лет, принимающие 2000 МЕ витамина D3 более 5 лет, имели на 22% ниже относительную частоту подтвержденных аутоиммунных диагнозов.

Уровень профилактики аутоиммунных заболеваний возрастал до 39% после того, как люди принимали витамин D в течение как минимум двух лет.

По данным Национального института здоровья, такая доза в 2-3 раза превышает рекомендуемую суточную дозу витамина D для взрослых. Она составляет 600 МЕ для людей до 69 лет и 800 МЕ для людей в возрасте 70+ лет.

Фото: Pixabay.com

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Защитить пожилых людей от развития аутоиммунных заболеваний - псориаза, ревматоидного артрита, болезней щитовидной железы и ревматической полимиалгии,...
 
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