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Витамин D может помочь защитить пожилых людей от аутоиммунных заболеваний – артрита, псориаза и других
Источник материала: ОНТ
Защитить пожилых людей от развития аутоиммунных заболеваний - псориаза, ревматоидного артрита, болезней щитовидной железы и ревматической полимиалгии, воспалительных заболеваний, вызывающих мышечную боль и скованность в плечах и бедрах - может помочь ежедневный прием добавок с витамином D и рыбьим жиром,
Автор исследования, которое опубликовано в журнале
Уровень профилактики аутоиммунных заболеваний возрастал до 39% после того, как люди принимали витамин D в течение как минимум двух лет.
По данным Национального института здоровья, такая доза в 2-3 раза превышает рекомендуемую суточную дозу витамина D для взрослых. Она составляет 600 МЕ для людей до 69 лет и 800 МЕ для людей в возрасте 70+ лет.
Фото: Pixabay.com
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Витамин D может помочь защитить пожилых людей от аутоиммунных заболеваний – артрита, псориаза и других
Защитить пожилых людей от развития аутоиммунных заболеваний - псориаза, ревматоидного артрита, болезней щитовидной железы и ревматической полимиалгии,...
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