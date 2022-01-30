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Возможности мобильных пунктов вакцинации от COVID-19 расширены в Гродно: теперь здесь консультируют специалисты, измеряют давление и сатурацию
Источник материала: ОНТ
Удобство и функциональность. Гродненские медики расширили возможности мобильных пунктов вакцинации. Сейчас в торговых центрах можно сделать не только прививку от COVID, но и получить консультации специалистов, измерить давление и сатурацию.
Акцию организовали для того, чтобы в период подъема заболеваемости вирусными инфекциями, напомнить о правилах гигиены и социального дистанцирования. Подключились и врачи поликлиник. В итоге передвижной пункт вакцинации стал настоящим консультативным центром в удобном мини-формате.
Также в мобильном консультативном центре можно сделать прививку от COVID любыми видами вакцин и провести ревакцинацию. Обратиться могут и несовершеннолетние с разрешения родителей.
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Возможности мобильных пунктов вакцинации от COVID-19 расширены в Гродно: теперь здесь консультируют специалисты, измеряют давление и сатурацию
Удобство и функциональность. Гродненские медики расширили возможности мобильных пунктов вакцинации. Сейчас в торговых центрах можно сделать не только прививку...
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