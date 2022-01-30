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Возможности мобильных пунктов вакцинации от COVID-19 расширены в Гродно: теперь здесь консультируют специалисты, измеряют давление и сатурацию

30.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Удобство и функциональность. Гродненские медики расширили возможности мобильных пунктов вакцинации. Сейчас в торговых центрах можно сделать не только прививку от COVID, но и получить консультации специалистов, измерить давление и сатурацию.

Акцию организовали для того, чтобы в период подъема заболеваемости вирусными инфекциями, напомнить о правилах гигиены и социального дистанцирования. Подключились и врачи поликлиник. В итоге передвижной пункт вакцинации стал настоящим консультативным центром в удобном мини-формате.

Юлия Прошина, врач по медицинской профилактике Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии: «Население может получить консультации специалистов, врачей по медицинской профилактике. Ранее это считались врачи-валеологи, т.е. врачи, которые занимаются пропагандированием здорового образа жизни. Кроме того, сегодня с нами присутствует также врач-иммунолог городской поликлиники №7. Можно будет получить консультации по формированию здорового образа жизни. А маленькое население, детки, смогут принять участие в викторине по формированию здорового образа жизни – это вопросы по здоровому образу жизни. В данном случае, это респираторный этикет, респираторные инфекции и получить памятные призы».

Также в мобильном консультативном центре можно сделать прививку от COVID любыми видами вакцин и провести ревакцинацию. Обратиться могут и несовершеннолетние с разрешения родителей. 

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Удобство и функциональность. Гродненские медики расширили возможности мобильных пунктов вакцинации. Сейчас в торговых центрах можно сделать не только прививку...
 
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