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Студенты протестуют против антиковидных мер во Франции: полиция их жёстко избивает, применяет слезоточивый газ

30.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Студенты протестуют против антиковидных мер во Франции: полиция их жёстко избивает, применяет слезоточивый газ

Европейцы бунтуют против антиковидных ограничений. Снова на улицы вышли французы – и снова столкновения с полицией.

На этот раз досталось парижским студентам. Полиция применила силу, столкновения закончились жёсткими задержаниями. Силовики избивали учащихся дубинками и использовали слезоточивый газ. Десятки человек получили травмы. В воскресенье во Франции снова планируются массовые акции протеста.

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Европейцы бунтуют против антиковидных ограничений. Снова на улицы вышли французы – и снова столкновения с полицией. На этот раз досталось парижским студентам....
 
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