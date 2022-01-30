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Студенты протестуют против антиковидных мер во Франции: полиция их жёстко избивает, применяет слезоточивый газ
Источник материала: ОНТ
Европейцы бунтуют против антиковидных ограничений. Снова на улицы вышли французы – и снова столкновения с полицией.
На этот раз досталось парижским студентам. Полиция применила силу, столкновения закончились жёсткими задержаниями. Силовики избивали учащихся дубинками и использовали слезоточивый газ. Десятки человек получили травмы. В воскресенье во Франции снова планируются массовые акции протеста.
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Студенты протестуют против антиковидных мер во Франции: полиция их жёстко избивает, применяет слезоточивый газ
Европейцы бунтуют против антиковидных ограничений. Снова на улицы вышли французы – и снова столкновения с полицией. На этот раз досталось парижским студентам....
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