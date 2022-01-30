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Хомяк с ножом напугал кота и заставил хохотать до слез весь интернет. Посмотрите, вы 100% не сможете удержаться! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
В ролике видно, как кот наблюдает за хомяком, который тащит нож. Видимо, пушистый был шокирован таким зрелищем, поэтому решил спрятаться в домик на всякий случай.
Грозный хомяк и испугавшийся кот до слез насмешили пользователей соцсетей.
Фото: Pixabay.com
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Хомяк с ножом напугал кота и заставил хохотать до слез весь интернет. Посмотрите, вы 100% не сможете удержаться! (ВИДЕО)
Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике видно, как кот наблюдает за хомяком, который тащит нож. Видимо, пушистый был шокирован таким зрелищем, поэтому решил...
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