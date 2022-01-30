Акция протеста против повышения тарифов прошла у здания парламента в Кишинёве

Источник материала: ОНТ

«Дать режиму газу» грозят жители Молдовы. У здания парламента в Кишинёве прошла акция протеста против повышения тарифов.

Участники акции требует пересмотра тарифной политики в сторону уменьшения. В ближайшее время на демонстрацию обещают выйти фермеры. По их словам, стране грозит голод из-за дорогого топлива и удобрений, десятки тысяч гектаров земли весной останутся необработанными.

Цены на удобрения выросли почти в 3 раза, на дизтопливо — почти на 50%, и они продолжают стремительно расти. Финансовое положение фермеров - отчаянное. Люди требуют от премьер-министра созвать совещание для обсуждения ситуации и поиска выхода из кризиса.





Подписывайтесь на нас в Telegram