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Акция протеста против повышения тарифов прошла у здания парламента в Кишинёве

30.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Акция протеста против повышения тарифов прошла у здания парламента в Кишинёве

«Дать режиму газу» грозят жители Молдовы. У здания парламента в Кишинёве прошла акция протеста против повышения тарифов.

Участники акции требует пересмотра тарифной политики в сторону уменьшения. В ближайшее время на демонстрацию обещают выйти фермеры. По их словам, стране грозит голод из-за дорогого топлива и удобрений, десятки тысяч гектаров земли весной останутся необработанными.

Цены на удобрения выросли почти в 3 раза, на дизтопливо — почти на 50%, и они продолжают стремительно расти. Финансовое положение фермеров - отчаянное. Люди требуют от премьер-министра созвать совещание для обсуждения ситуации и поиска выхода из кризиса.


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«Дать режиму газу» грозят жители Молдовы. У здания парламента в Кишинёве прошла акция протеста против повышения тарифов. Участники акции требует пересмотра...
 
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