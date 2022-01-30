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Венгрия отказалась от размещения дополнительных сил НАТО на своей территории

30.01.2022 11:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Венгрия отказалась от размещения дополнительных сил НАТО на своей территории

В минобороны страны назвали это – цитата – нецелесообразным. Отметив, что Вооруженные Силы Венгрии имеют всё необходимое для защиты суверенитета государства. 

Ранее подобное заявления сделала Болгария. А президент Хорватии пригрозил полностью отозвать своих военных из сил НАТО в регионе в случае конфликта России и Украины.

Ситуацию вокруг якобы российской агрессии продолжает нагнетать Вашингтон, при том, что в Киеве уже вынуждены опровергать многие заявления Белого дома и просят не нагнетать обстановку.

Напомним, накануне президент США заявил, что американские войска будут переброшены в Восточную Европу. 

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В минобороны страны назвали это – цитата – нецелесообразным. Отметив, что Вооруженные Силы Венгрии имеют всё необходимое для защиты суверенитета государства. ...
 
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