Венгрия отказалась от размещения дополнительных сил НАТО на своей территории

Источник материала: ОНТ

В минобороны страны назвали это – цитата – нецелесообразным. Отметив, что Вооруженные Силы Венгрии имеют всё необходимое для защиты суверенитета государства.

Ранее подобное заявления сделала Болгария. А президент Хорватии пригрозил полностью отозвать своих военных из сил НАТО в регионе в случае конфликта России и Украины.

Ситуацию вокруг якобы российской агрессии продолжает нагнетать Вашингтон, при том, что в Киеве уже вынуждены опровергать многие заявления Белого дома и просят не нагнетать обстановку.

Напомним, накануне президент США заявил , что американские войска будут переброшены в Восточную Европу.

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