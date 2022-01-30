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Подозреваемый в кражах из автомобилей задержан в Минской области

30.01.2022 11:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала минувшего декабря в шести районах Минской области и столице участились хищения из машин. На днях милиция региона задержала подозреваемого, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.

Обворовывали, как правило, незапертые авто: забирали деньги, видеорегистраторы, планшеты и другое ценное имущество.

"На днях милиционеры задержали причастного к преступлениям 32-летнего мужчину из Червенского района, когда он совершил очередную кражу. Во время обыска в его доме была обнаружена часть похищенного, остальное было продано. Выяснилось, что подозреваемый случайно выбирал населенный пункт, куда его на личной иномарке доставляла сожительница", - рассказали в МВД.

В отношении сельчанина возбуждены уголовные дела за кражи. Ранее фигуранта судили за аналогичные преступления.

В милиции уточнили: устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности мужчины. Достоверно известно о его причастности как минимум к 11 хищениям.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Обворовывали, как правило, незапертые авто: забирали деньги, видеорегистраторы, планшеты и другое ценное имущество.
 
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