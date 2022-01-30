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16 человек нашли без сознания в американском отеле – причины неизвестны
Источник материала: ОНТ
В американском городе Мэрисвилль в штате Огайо произошел загадочный случай – 16 человек были найдены в местном отеле без сознания,
В зоне бассейна нашли пострадавших от неизвестных причин. 14 человек оперативно госпитализировали, медпомощь оказали еще двум на месте.
Среди симптомов, по предварительным данным, у них были головокружение и жжение в горле. Всех постояльцев отеля эвакуировали после инцидента.
Проводится расследование.
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В американском городе Мэрисвилль в штате Огайо произошел загадочный случай – 16 человек были найдены в местном отеле без сознания, пишет БЕЛТА со ссылкой на...
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