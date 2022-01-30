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Леонид Куравлев ушел из жизни

30.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Леонид Куравлев ушел из жизни

Народный артист РСФСР, советский и российский актер Леонид Куравлев умер на 86-м году жизни, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сына актера.

10 января стало известно, что Леонида Куравлёва доставили в больницу в Коммунарке с пневмонией, его тесты на COVID-19 были отрицательные. Позднее актера перевели из отделения реанимации и интенсивной терапии в хоспис с диагнозом «деменция смешанного типа». У него выявили цереброваскулярную болезнь.

Звезда советских фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная» получил звание народного артиста в 1977 году. Известен также по в картинах «Место встречи изменить нельзя», «Золотой теленок». 

Фото с сайта starhit.ru




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Народный артист РСФСР, советский и российский актер Леонид Куравлев умер на 86-м году жизни, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сына актера. 10 января стало...
 
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