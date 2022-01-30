КНДР испытала 7-ю ракету с начала года – ее предельная скорость в 16 раз больше скорости звука

Источник материала: ОНТ

Предельная скорость ракеты, испытанной КНДР в воскресенье, составила примерно М=16, то есть почти в 16 раз превысила скорость звука, пишет РИА «Новости».

Ракета достигает своей максимальной скорости на взлете, объяснил он.

Пуск осудил Совет национальной безопасности Южной Кореи. Он также потребовал прекратить действия, которые вызывают нестабильность на Корейском полуострове.

КНДР из района северокорейской провинции Чагандо произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Дальность полета – примерно 800 км, максимальная высота — 2000 км.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин эти действия расценил как сигнал того, что Пхеньян близок к отмене моратория на пуск МБР и проведение ядерных испытаний – с конца 2017 года страна добровольно придерживается его.

Фото: depositphotos.com / Пхеньян, КНДР





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