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Каждое 6-е заявление в Комитет госконтроля решено положительно – борьба с зарплатами в конвертах приносит результаты

30.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Каждое 6-е заявление в Комитет госконтроля решено положительно – борьба с зарплатами в конвертах приносит результаты

Обращайтесь, вам помогут. Каждое 6-е заявление в Комитет госконтроля решено положительно. Борьба с зарплатами в конвертах и необоснованным завышением цен приносит результаты.

В ведомство поступило более 12 тыс. заявлений от граждан и юридических лиц. Чаще всего вопросы касались деятельности предприятий, ЖКХ, выплаты зарплаты и земельных отношений. Сотрудники Госконтроля в минувшем году провели около полутысячи прямых телефонных линий и выездных приемов, приняли более тысячи обращения.

К слову, по сравнению с 2020 годом, число обращений уменьшилось почти на 4%.  

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Обращайтесь, вам помогут. Каждое 6-е заявление в Комитет госконтроля решено положительно. Борьба с зарплатами в конвертах и необоснованным завышением цен приносит...
 
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