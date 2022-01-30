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Каждое 6-е заявление в Комитет госконтроля решено положительно – борьба с зарплатами в конвертах приносит результаты
Источник материала: ОНТ
Обращайтесь, вам помогут. Каждое 6-е заявление в Комитет госконтроля решено положительно. Борьба с зарплатами в конвертах и необоснованным завышением цен приносит результаты.
В ведомство поступило более 12 тыс. заявлений от граждан и юридических лиц. Чаще всего вопросы касались деятельности предприятий, ЖКХ, выплаты зарплаты и земельных отношений. Сотрудники Госконтроля в минувшем году провели около полутысячи прямых телефонных линий и выездных приемов, приняли более тысячи обращения.
К слову, по сравнению с 2020 годом, число обращений уменьшилось почти на 4%.
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Каждое 6-е заявление в Комитет госконтроля решено положительно – борьба с зарплатами в конвертах приносит результаты
Обращайтесь, вам помогут. Каждое 6-е заявление в Комитет госконтроля решено положительно. Борьба с зарплатами в конвертах и необоснованным завышением цен приносит...
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