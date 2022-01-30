Каждое 6-е заявление в Комитет госконтроля решено положительно – борьба с зарплатами в конвертах приносит результаты

Источник материала: ОНТ

Обращайтесь, вам помогут. Каждое 6-е заявление в Комитет госконтроля решено положительно. Борьба с зарплатами в конвертах и необоснованным завышением цен приносит результаты.

В ведомство поступило более 12 тыс. заявлений от граждан и юридических лиц. Чаще всего вопросы касались деятельности предприятий, ЖКХ, выплаты зарплаты и земельных отношений. Сотрудники Госконтроля в минувшем году провели около полутысячи прямых телефонных линий и выездных приемов, приняли более тысячи обращения.

К слову, по сравнению с 2020 годом, число обращений уменьшилось почти на 4%.

Подписывайтесь на нас в Telegram