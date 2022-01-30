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«Сегодня ваши профессиональные достижения - важный драйвер экономического развития нашей независимой страны». Лукашенко поздравил ученых с Днем белорусской науки
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко поздравил деятелей науки, работников научно-исследовательских институтов и учреждений высшего образования с Днем белорусской науки,
Глава государства назвал самые ценные качества истинных служителей науки – талант и интеллект, подкрепленные искренним патриотизмом.
Александр Лукашенко пожелал деятелям науки крепкого здоровья, счастья, творческих успехов и новых интересных открытий.
Фото: архив БЕЛТА
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«Сегодня ваши профессиональные достижения - важный драйвер экономического развития нашей независимой страны». Лукашенко поздравил ученых с Днем белорусской науки
Александр Лукашенко поздравил деятелей науки, работников научно-исследовательских институтов и учреждений высшего образования с Днем белорусской науки,...
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