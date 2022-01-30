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«Сегодня ваши профессиональные достижения - важный драйвер экономического развития нашей независимой страны». Лукашенко поздравил ученых с Днем белорусской науки

30.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Сегодня ваши профессиональные достижения - важный драйвер экономического развития нашей независимой страны». Лукашенко поздравил ученых с Днем белорусской науки

Александр Лукашенко поздравил деятелей науки, работников научно-исследовательских институтов и учреждений высшего образования с Днем белорусской науки, сообщили в пресс-службе Президента.

Глава государства назвал самые ценные качества истинных служителей науки – талант и интеллект, подкрепленные искренним патриотизмом. 

Александр Лукашенко пожелал деятелям науки крепкого здоровья, счастья, творческих успехов и новых интересных открытий.

Фото: архив БЕЛТА



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Александр Лукашенко поздравил деятелей науки, работников научно-исследовательских институтов и учреждений высшего образования с Днем белорусской науки,...
 
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