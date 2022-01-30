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Пожар в Радошковичах: погиб мужчина
Источник материала: ОНТ
29 января утром в горпоселке Радошковичи Молодечненского района произошел пожар, погиб мужчина,
Жилой дом горел по адресу ул. 3 Июля. Около 10:00 вызвали спасателей.
Как отметили в МЧС, неработавший сын хозяйки 1982 года рождения был обнаружен на пожаре.
Устанавливаются причины возгорания и гибели мужчины.
Фото: архив БЕЛТА
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29 января утром в горпоселке Радошковичи Молодечненского района произошел пожар, погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси. Жилой дом горел по адресу ул. 3 Июля....
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