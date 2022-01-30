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Пожар в Радошковичах: погиб мужчина

30.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пожар в Радошковичах: погиб мужчина

29 января утром в горпоселке Радошковичи Молодечненского района произошел пожар, погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.

Жилой дом горел по адресу ул. 3 Июля. Около 10:00 вызвали спасателей.

Как отметили в МЧС, неработавший сын хозяйки 1982 года рождения был обнаружен на пожаре.

Устанавливаются причины возгорания и гибели мужчины.

Фото: архив БЕЛТА

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29 января утром в горпоселке Радошковичи Молодечненского района произошел пожар, погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси. Жилой дом горел по адресу ул. 3 Июля....
 
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