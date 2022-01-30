Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 31 января

Источник материала: ОНТ

31 января из-за сильного ветра и гололедицы на дорогах объявлен оранжевый уровень опасности в Беларуси, сообщается на сайте Белгидромета.

31 января будет облачная погода. Ожидаются временами снег, мокрый снег, местами – метель. Слабый туман будет ночью и утром в отдельных районах. Прогнозируется западный, северо-западный умеренный ветер, сильный порывистый в западных районах - до 15-20 м/с.

Температура воздуха -4…+2°С. Атмосферное давление будет расти.

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