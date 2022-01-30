|
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 31 января
Источник материала: ОНТ
31 января из-за сильного ветра и гололедицы на дорогах объявлен оранжевый уровень опасности в Беларуси,
31 января будет облачная погода. Ожидаются временами снег, мокрый снег, местами – метель. Слабый туман будет ночью и утром в отдельных районах. Прогнозируется западный, северо-западный умеренный ветер, сильный порывистый в западных районах - до 15-20 м/с.
Температура воздуха -4…+2°С. Атмосферное давление будет расти.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
31 января из-за сильного ветра и гололедицы на дорогах объявлен оранжевый уровень опасности в Беларуси, сообщается на сайте Белгидромета. 31 января будет облачная...
|
Архив (Разное)