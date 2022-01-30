Кот пил воду из аквариума, чтобы поймать рыбок. Посмотрите, это 100% поднимет вам настроение! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Необычное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике кот решил попить воды из аквариума – авось что-то и из съестного перепадет. Но рыбкам повезло - пушистый не смог «долакать» до плавающих.

Видео «Напиток со вкусом рыбов» посмотрели около 8 млн млн человек.





Пользователи соцсети посмеялись над неожиданное поведение питомца:





Фото: depositphotos.com

Подписывайтесь на нас в Telegram