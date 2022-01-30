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Кот пил воду из аквариума, чтобы поймать рыбок. Посмотрите, это 100% поднимет вам настроение! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Необычное видео опубликовал
В ролике кот решил попить воды из аквариума – авось что-то и из съестного перепадет. Но рыбкам повезло - пушистый не смог «долакать» до плавающих.
Видео «Напиток со вкусом рыбов» посмотрели около 8 млн млн человек.
Пользователи соцсети посмеялись над неожиданное поведение питомца:
Фото:
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Кот пил воду из аквариума, чтобы поймать рыбок. Посмотрите, это 100% поднимет вам настроение! (ВИДЕО)
Необычное видео опубликовал ridus.ru. В ролике кот решил попить воды из аквариума – авось что-то и из съестного перепадет. Но рыбкам повезло - пушистый не смог...
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