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Кот пил воду из аквариума, чтобы поймать рыбок. Посмотрите, это 100% поднимет вам настроение! (ВИДЕО)

30.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кот пил воду из аквариума, чтобы поймать рыбок. Посмотрите, это 100% поднимет вам настроение! (ВИДЕО)

Необычное видео опубликовал ridus.ru.

В ролике кот решил попить воды из аквариума – авось что-то и из съестного перепадет. Но рыбкам повезло - пушистый не смог «долакать» до плавающих.

Видео «Напиток со вкусом рыбов» посмотрели около 8 млн млн человек.


Пользователи соцсети посмеялись над неожиданное поведение питомца:


Фото: depositphotos.com

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Необычное видео опубликовал ridus.ru. В ролике кот решил попить воды из аквариума – авось что-то и из съестного перепадет. Но рыбкам повезло - пушистый не смог...
 
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