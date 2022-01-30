5+ секретов приготовления вкуснейших драников. Оладьи получаются пышные, с хрустящей корочкой – убедитесь сами!

Источник материала: ОНТ

Драники любят, наверное, все! Готовятся они просто, но все же, чтобы получить аппетитные, хрустящие оладьи, необходимо соблюдать некоторые тонкости. Портал edimdoma.ru поделился секретами приготовления вкуснейших картофельных драников.

Не берите для приготовления драников молодой картофель, иначе оладьи могут расползтись или пригореть. Для связки ингредиентов в натертый картофель добавляют яйца и крахмал. При этом на 1 кг корнеплодов хватит 2-х яиц или 1-2 ст. л. крахмала. Не добавляйте больше яиц – это сделает драники слишком плотными. Измельчать картофель для оладий можно на терке, в блендере или при помощи мясорубки. Натрите половину картофеля мелко, а половину — крупно. Так драники лучше сохранят форму. Большое количество муки портит вкус блюда, оладьи становятся «резиновыми». Если картофельная масса получилась жидкой, откиньте ее на сито, пусть жидкость стечет. Если процеживать не хочется, вместо муки добавьте манку – она впитает лишнюю жидкость и сделает драники сочными, нежными и пышными. На 1 кг картофеля - 1–2 ст. л. муки или 3–4 ст. л. манной крупы. Приправы – одна из тонкостей приготовления драников. Вместе с картофелем в блендере перетирают лук – он не дает массе потемнеть. Также добавляют соль, черный перец, чеснок, сушеные травы. Жарьте драники только на раскаленной сковороде, растительного масла должно быть много. Иначе оладьи превратятся в котлеты из отварного картофеля.

Готовые драники выложите на бумажное полотенце, чтобы стек ненужный жир. Подавайте со сметаной, майонезом, грибным соусом.

Фото: edimdoma.ru

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