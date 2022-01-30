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МВД: звонки на номер 102 с оскорблениями ведут к уголовной ответственности

30.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ежедневно на номер 102 поступают сотни звонков. 60% из них касаются реальных случаев, когда нужна помощь правоохранительных органов.

Но есть и особая категория абонентов. Практически ежедневно спецлинию занимают люди, которым нужна не поддержка, а возможность высказаться на сторонние темы. Или, что гораздо хуже, звонят целенаправленно с намерением оскорбить должностных лиц. В МВД напоминает, что за это грозит уголовная ответственность – уже более 1700 дел заведено за год.

В минувшем году за такие нарушения к административной ответственности привлечено полторы тысячи человек. 

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Ежедневно на номер 102 поступают сотни звонков. 60% из них касаются реальных случаев, когда нужна помощь правоохранительных органов. Но есть и особая категория...
 
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