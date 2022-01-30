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Протесты против ковидных ограничений захлестнули Францию и Канаду

30.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Протесты против ковидных ограничений захлестнули Францию и Канаду

Во Франции выходные по традиции время протестов. В Париже несколько тысяч человек вышли на улицы, чтобы сказать нет «ковидным паспортам». Получить это документ могут только полностью вакцинированные люди. 

Отрицательный тест на ковид теперь не является пропуском в общественные места. Тем, кто не прошел курс вакцинации, запрещено ходить в магазины, бары, пользоваться транспортом, люди сталкиваются со сложностями при трудоустройстве.

Но французам еще далеко до размаха канадцев, где протесты против ковидных ограничений захлестнули всю страну и претендуют на место в Книге рекордов Гиннеса. Власти всерьёз опасаются, что дальнобойщики, которые съехались со всей страны к парламенту в Оттаве, пойдут на штурм правительственных зданий. На площади собралось 10 тыс. человек, а колонна большегрузов растянулась на 70 км. Предприняты чрезвычайные меры – из своей резиденции эвакуирован премьер-министр. Джастин Трюдо с семьей покинул дом и будет в «секретном месте». 

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Во Франции выходные по традиции время протестов. В Париже несколько тысяч человек вышли на улицы, чтобы сказать нет «ковидным паспортам». Получить это документ...
 
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