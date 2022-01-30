Белорусская легкоатлетка Ирина Жук выиграла соревнования по прыжкам с шестом на международном турнире во Франции

Источник материала: ОНТ

Для нашей спортсменки это был первый старт в зимнем сезоне.

Белоруска оказалась единственной кому удалось преодолеть планку на высоте 4 м 60 см. Кстати, это третий результат в текущем мировом сезоне. Следующий старт этой серии турниров Ирина Жук проведет уже 5 февраля.

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