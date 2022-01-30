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Белорусская легкоатлетка Ирина Жук выиграла соревнования по прыжкам с шестом на международном турнире во Франции

30.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусская легкоатлетка Ирина Жук выиграла соревнования по прыжкам с шестом на международном турнире во Франции

Для нашей спортсменки это был первый старт в зимнем сезоне. 

Белоруска оказалась единственной кому удалось преодолеть планку на высоте 4 м 60 см. Кстати, это третий результат в текущем мировом сезоне. Следующий старт этой серии турниров Ирина Жук проведет уже 5 февраля.

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Для нашей спортсменки это был первый старт в зимнем сезоне.  Белоруска оказалась единственной кому удалось преодолеть планку на высоте 4 м 60 см. Кстати, это третий...
 
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