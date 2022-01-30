Можно ли обмануть детектор лжи? Был ли прав Хью Лори из «Доктора Хаоса», что «все люди лгут»? «Тайны профессии: «Полиграф»

Источник материала: ОНТ

«Тревожная кнопка» продолжает премьерный цикл репортажей «Тайны профессии». Показываем тех, кто каждый день стоит на страже нашей безопасности. Тех, кто остается за кадром. И даже тех, кого показывать вообще нельзя! Шаг за шагом приоткрываем секреты, развенчиваем мифы и доказываем: только люди особой воли, характера и чести каждый день надевают «погоны». И сегодня мы выясним, можно ли словить специального корреспондента программы Валерию Балобину ..на вранье?

«Тайны профессии» специально для «Тревожной кнопки»:













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