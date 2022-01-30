Человек, подхвативший «омикрон», может стать заразным уже через несколько часов. Но есть и плюсы! Вот в чем отличия от других штаммов!

Источник материала: ОНТ

Руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов рассказал, что человек после инфицирования «омикроном» может стать заразным уже через несколько часов. А при заражении предыдущими штаммами COVID-19 на это нужно было 3-4 дня, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал « Россия-1 ».

Однако Семенов подчеркнул, что «омикрон» и выводится из организма быстрее других штаммов – примерно за неделю, по его словам.

Ранее мы писали , чем опасен насморк при «омикроне», и почему он не так безобиден, как кажется.

Фото: Pixabay.com





Подписывайтесь на нас в Telegram