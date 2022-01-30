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Человек, подхвативший «омикрон», может стать заразным уже через несколько часов. Но есть и плюсы! Вот в чем отличия от других штаммов!

30.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Человек, подхвативший «омикрон», может стать заразным уже через несколько часов. Но есть и плюсы! Вот в чем отличия от других штаммов!

Руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов рассказал, что человек после инфицирования «омикроном» может стать заразным уже через несколько часов. А при заражении предыдущими штаммами COVID-19 на это нужно было 3-4 дня, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия-1».

Однако Семенов подчеркнул, что «омикрон» и выводится из организма быстрее других штаммов – примерно за неделю, по его словам.

Ранее мы писали, чем опасен насморк при «омикроне», и почему он не так безобиден, как кажется.

Фото: Pixabay.com


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Руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов рассказал, что...
 
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