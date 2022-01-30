Храбрый кот защитил друга-пса от хвостатого хулигана и попал на видео

Источник материала: ОНТ

Рыжий кот Баттер – дружелюбный, милый и общительный питомец. Тем не менее, он никому не позволяет обижать своих близких. Кот доказал это несколько дней назад, заступившись за друга-пса. На историю обращает внимание издание The Dodo.

Кот поразил своего хозяина Педро Телеса решительностью и смелостью, когда вступился за своего друга-пса Моти. Педро и Моти после утренней прогулки возвращались домой, когда столкнулись с другим мужчиной, тот вел свою собаку на поводке.

Незнакомый питомец решил подбежать к Моти. Последний испугался. Это не понравилось Баттеру. Кот бросился отгонять от друга хвостатого незнакомца.

В результате небольшой потасовки никто не пострадал. Баттер показал хвостатому хулигану, что с ним лучше не связываться.



По мнению хозяина, Баттер старался ради Моти, и собака была очень благодарна своему другу.

Фото: thedodo.com / Pedro Teles

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