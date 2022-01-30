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Белорусские биатлонисты заняли 7 место в смешанной эстафете на чемпионате Европы

30.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские биатлонисты заняли 7 место в смешанной эстафете на чемпионате Европы

В Германии завершается чемпионат Европы по биатлону. Сегодня в Арбере две гонки. Результаты смешанной эстафеты уже известны.

Сергей Бочарников начинал гонку у белорусов и по итогам первого этапа вывел нашу команду на 4-е место. А вот другие наши биатлонисты допустили немало промахов, не обошлось и без штрафных кругов. И все же нашей команде удалось занять место в первой десятке – у белорусов 7-е место. А победу одержали норвежцы. Серебро у сборной Германии, бронзу завоевали швейцарцы. 

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В Германии завершается чемпионат Европы по биатлону. Сегодня в Арбере две гонки. Результаты смешанной эстафеты уже известны. Сергей Бочарников начинал гонку у...
 
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