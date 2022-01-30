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Врачи рассказали о ягоде долголетия

30.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Врачи рассказали о ягоде долголетия

Ягода боярышника поможет уменьшить риск сердечного приступа и снизить кровяное давление. Об этом со ссылкой на заявление медиков пишет Express. 

Ягода боярышника богата антиоксидантами и противовоспалительными свойствами, рассказали медики. Также продукт можно назвать ягодой долголетия из-за способности снижать холестерин.

По словам специалистов, полезные свойства ягоды боярышника позволяют человеку значительно продлить жизнь.

Фото: Pixabay

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Ягода боярышника поможет уменьшить риск сердечного приступа и снизить кровяное давление. Об этом со ссылкой на заявление медиков пишет Express.  Ягода боярышника...
 
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