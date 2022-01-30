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Врачи рассказали о ягоде долголетия
Источник материала: ОНТ
Ягода боярышника поможет уменьшить риск сердечного приступа и снизить кровяное давление. Об этом со ссылкой на заявление медиков
Ягода боярышника богата антиоксидантами и противовоспалительными свойствами, рассказали медики. Также продукт можно назвать ягодой долголетия из-за способности снижать холестерин.
По словам специалистов, полезные свойства ягоды боярышника позволяют человеку значительно продлить жизнь.
Фото: Pixabay
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Ягода боярышника поможет уменьшить риск сердечного приступа и снизить кровяное давление. Об этом со ссылкой на заявление медиков пишет Express. Ягода боярышника...
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