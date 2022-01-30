Врачи рассказали о ягоде долголетия

Источник материала: ОНТ

Ягода боярышника поможет уменьшить риск сердечного приступа и снизить кровяное давление. Об этом со ссылкой на заявление медиков пишет Express.

Ягода боярышника богата антиоксидантами и противовоспалительными свойствами, рассказали медики. Также продукт можно назвать ягодой долголетия из-за способности снижать холестерин.

По словам специалистов, полезные свойства ягоды боярышника позволяют человеку значительно продлить жизнь.

Фото: Pixabay

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