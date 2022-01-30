Серьезная авария недалеко от Лас-Вегаса: столкнулись шесть машин, есть погибшие

Источник материала: ОНТ

Крупная авария с участием шести автомобилей произошла к северу от американского Лас-Вегаса (штат Невада), погибли не менее девяти человек. Об этом сообщает ABC со ссылкой на сообщение правоохранителей.

Согласно информации, авария началась с того, что водитель автомобиля Dodge проигнорировал красный сигнал светофора и врезался в несколько машин. Виновник ДТП умер на месте от полученных травм.

Участниками аварии стали 15 человек, известно, что один пострадавший находится на грани жизни и смерти, за его жизнь борются медики.

На месте работали следователи, на это время дороги были перекрыты.

Фото: pixabay

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