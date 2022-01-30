﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Нью-Джерси» Егора Шаранговича проиграл «Каролине» в матче НХЛ

30.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Нью-Джерси» Егора Шаранговича проиграл «Каролине» в матче НХЛ

Егор Шарангович провел очередной матч в Национальной хоккейной лиге. Его команда «Нью-Джерси» играла в гостях с «Каролиной».

В этом поединке болельщики увидели три шайбы, и все они были заброшены в первом периоде. «Ураганы» дважды поразили ворота, а вот «Дэвилз» смогли ответить лишь одним точным броском.  В итоге команда Линди Раффа потерпела поражение (1:2). Егор Шарангович провел на льду более 17 минут, играл в большинстве, нанес два броска по воротам, но остался без результативных баллов. Отметим, что в последних 4 матчах белорусу не удается набрать бомбардирские очки.    

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Егор Шарангович провел очередной матч в Национальной хоккейной лиге. Его команда «Нью-Джерси» играла в гостях с «Каролиной». В этом поединке болельщики увидели...
 
Новости дня
Новости разные
 
Человек, подхвативший «омикрон», может стать заразным уже через несколько часов. Но есть и плюсы! Вот в чем отличия от других штаммов!
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by