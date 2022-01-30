«Нью-Джерси» Егора Шаранговича проиграл «Каролине» в матче НХЛ

Источник материала: ОНТ

Егор Шарангович провел очередной матч в Национальной хоккейной лиге. Его команда «Нью-Джерси» играла в гостях с «Каролиной».

В этом поединке болельщики увидели три шайбы, и все они были заброшены в первом периоде. «Ураганы» дважды поразили ворота, а вот «Дэвилз» смогли ответить лишь одним точным броском. В итоге команда Линди Раффа потерпела поражение (1:2). Егор Шарангович провел на льду более 17 минут, играл в большинстве, нанес два броска по воротам, но остался без результативных баллов. Отметим, что в последних 4 матчах белорусу не удается набрать бомбардирские очки.

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