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Ситуация с активностью НАТО в Восточной Европе становится взрывоопасной

30.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ситуация с активностью НАТО в Восточной Европе становится взрывоопасной

Ситуация с активностью НАТО в Восточной Европе становится всё более взрывоопасной. Североатлантический блок перебрасывает всё новые и новые силы. 

В прибалтийские государства прибыла истребительная авиация. 6 американских самолётов приземлились в Эстонии. В Литву прибыли истребители из Дании. Пока их 4. Вашингтон также направляет вооружение в Украину. Сейчас идёт подготовка к отправке новой партии. В этот раз речь и о наступательных вооружениях.


И это уже не первая партия. И не только из США. Вооружение Киеву на регулярной основе поставляет Великобритания. Помогают не только техникой и оружием. Альянс увеличивает присутствие своих военнослужащих. Накануне о переброске очередной группы солдат сообщил Джо Байден. Милитаристская политика хозяина Белого дома критикуется и в самих Штатах. Всё еще звучит лозунг «сохраним Америку». Главный соперник нынешнего президента Дональд Трамп заявил, что некомпетентность Байдена может спровоцировать Третью мировую войну. А Вашингтону стоит думать не об украинской границе, а своей собственной. Опасность нагнетания обстановки уже поняли и в Киеве и призвали отказаться от неё. 

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Ситуация с активностью НАТО в Восточной Европе становится всё более взрывоопасной. Североатлантический блок перебрасывает всё новые и новые силы.  В...
 
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