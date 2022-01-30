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Минская «Юность» победила солигорский «Шахтер» в матче чемпионата Беларуси по хоккею
Источник материала: ОНТ
Продолжается чемпионат Беларуси по хоккею.
Захватывающий поединок выдали солигорский «Шахтер» и минская «Юность». Основное время встречи завершилось вничью – 3:3. Причем столичная команда сравняла счет за 2 минуты до сирены. Овертайм остался без заброшенных шайб, а в серии буллитов удача была на стороне «Юности». Скоро будут известны результаты еще двух матчей – между «Гомелем» и жлобинским «Металлургом», между «Неманом» и «Витебском».
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Продолжается чемпионат Беларуси по хоккею. Захватывающий поединок выдали солигорский «Шахтер» и минская «Юность». Основное время встречи завершилось вничью –...
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