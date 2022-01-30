Минская «Юность» победила солигорский «Шахтер» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

Источник материала: ОНТ

Продолжается чемпионат Беларуси по хоккею.

Захватывающий поединок выдали солигорский «Шахтер» и минская «Юность». Основное время встречи завершилось вничью – 3:3. Причем столичная команда сравняла счет за 2 минуты до сирены. Овертайм остался без заброшенных шайб, а в серии буллитов удача была на стороне «Юности». Скоро будут известны результаты еще двух матчей – между «Гомелем» и жлобинским «Металлургом», между «Неманом» и «Витебском».

Подписывайтесь на нас в Telegram