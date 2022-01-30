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Послание Лукашенко к белорусскому народу и парламенту. Анализируем главные тезисы и посылы

30.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Послание Лукашенко к белорусскому народу и парламенту. Анализируем главные тезисы и посылы

Беларусь состоялась как социальное государство. Развитие в этом русле продолжится. Ещё один большой блок вопросов, о которых говорил Президент во время Послания к белорусскому народу и парламенту. Помимо крайне волнующей военной повестки, он интересует многих граждан. Ведь это, по сути, ответ на вопросы – как будем жить и кто не останется без поддержки?


Президент привёл конкретные цифры – в этом году расходы государства на социальную сферу вырастут. Это почти половина всех трат. Повышение благосостояния граждан остаётся в числе приоритетов. В стране создан прочный бесперебойный механизм помощи и заботы о людях, обеспечения социальной справедливости. 

Если в цифрах, то расходы на заработную плату бюджетников увеличатся почти на 2 млрд долларов. С 1 января повышена базовая ставка, а пособие на оздоровление для работников бюджетных организаций увеличено до целого оклада. Программой семейного капитала воспользовались более 100 тыс. многодетных семей. Есть и вполне видимый результат такой поддержки – количество многодетных за 10 лет увеличилось вдвое. Особый упор на здоровье белорусов и систему здравоохранения. Около 70% её расходов покрывает государство. Это почти 9 млрд долларов. Остаются и ковидные надбавки.

Естественно, всё это отойдёт на второй план в случае нападения на страну. Поэтому эффективное государство – то, которое может себя защитить. И принимает решения в интересах своего народа. Но сам народ от укрепления обороноспособности не пострадает. Да, оборона стоит дорого в прямом смысле, но все социальные гарантии государство будет выполнять.

Участие в учениях и комплексных проверках – необходимая составляющая обороноспособности. В феврале на территории страны пройдёт учение Беларуси и России «Союзная решимость». Название звучное, как и позиция стран, в случае агрессии. 


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Беларусь состоялась как социальное государство. Развитие в этом русле продолжится. Ещё один большой блок вопросов, о которых говорил Президент во время Послания к...
 
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