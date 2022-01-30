Доктор Мясников рассказал, кто чаще сталкивается с постковидным синдромом

Источник материала: ОНТ

Российский врач общей практики, врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников заявил, что у постковидного синдрома отсутствуют уникальные симптомы. Об этом информирует «Газета.ру» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1».

По словам медика, осложнения после болезни возникают не только в случае с COVID-19. Чаще прочего с ними сталкиваются люди, у которых есть хронические заболевания или ослаблен иммунитет.

Мясников отметил, что организм после острых респираторных заболеваний восстанавливается достаточно быстро, но больше времени потребуется в случае пневмонии.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

Подписывайтесь на нас в Telegram