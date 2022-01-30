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Доктор Мясников рассказал, кто чаще сталкивается с постковидным синдромом
Источник материала: ОНТ
Российский врач общей практики, врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников заявил, что у постковидного синдрома отсутствуют уникальные симптомы. Об этом
По словам медика, осложнения после болезни возникают не только в случае с COVID-19. Чаще прочего с ними сталкиваются люди, у которых есть хронические заболевания или ослаблен иммунитет.
Мясников отметил, что организм после острых респираторных заболеваний восстанавливается достаточно быстро, но больше времени потребуется в случае пневмонии.
Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер
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Российский врач общей практики, врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников заявил, что у постковидного синдрома отсутствуют уникальные симптомы. Об этом...
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