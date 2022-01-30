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Эксперт: Белорусское государство устойчиво, оно не позволит себя сломить
Источник материала: ОНТ
Способность ответить на агрессию и защитить свою страну, а также действовать сообща с союзниками – именно эти тезисы из
Руководитель российского Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов высказал свое мнение. Подробности смотрите в видео.
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Способность ответить на агрессию и защитить свою страну, а также действовать сообща с союзниками – именно эти тезисы из речи Президента больше всего обсуждают на...
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