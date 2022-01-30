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Больше 100 дней на ИВЛ. Белорусские медики рассказали об уникальной истории спасения младенца и его мамы

30.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Больше 100 дней на ИВЛ. Белорусские медики рассказали об уникальной истории спасения младенца и его мамы

Больше 100 дней на ИВЛ. Белорусские медики рассказали об уникальной истории спасения младенца и его мамы.

34-летняя пациентка во время беременности заболела ковидом, врачам удалось принять роды, но состояние малыша и мамы было критическим. Ребёнка и мать госпитализировали в разные больницы. Больше 3 месяцев женщина была на ИВЛ. За её состоянием следили реаниматологи, хирурги, целая команда специалистов разного профиля.


Специалисты рекомендуют вакцинироваться, прививка уже доказала, что в большинстве случаев она защищает от тяжёлых последствий пандемии. Новый штамм «омикрон», который совсем недавно сменил «дельту», как утверждают специалисты, переориентировался на молодёжь, он менее агрессивный, но намного заразнее предшественника. Поэтому, помимо вакцины, маски и дистанция в качестве мер профилактики сохраняются. 

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Больше 100 дней на ИВЛ. Белорусские медики рассказали об уникальной истории спасения младенца и его мамы. 34-летняя пациентка во время беременности заболела ковидом,...
 
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