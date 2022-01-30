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Умер Леонид Куравлев. Вспоминаем любимые фильмы и каким актер был в жизни
Источник материала: ОНТ
К печальным новостям, сегодня на 86-м году жизни
Зрителям знаком этот образ обаятельного вора из легендарного фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Эта роль была одной из самых ярких в карьере советского актёра. Сама лента в прокате собрала 60 млн зрителей. Но были и другие, не менее известные. Куравлёв искусно перевоплощался и выдавал фразы, которые цитируют, ради которых картины пересматривают до сих пор. Харизматичный актёр был неповторим в каждом образе, всего он снялся в более чем 200 фильмах и сериалах.
Самые любимые зрителями – «Афоня», где актёр сыграл пьяницу-сантехника, «Золотой телёнок», «Самая обаятельная и привлекательная», «Семнадцать мгновений весны».
В жизни Леонид Куравлёв был полной противоположностью себя в кадре – сдержанный и серьёзный, очень любил семью. После смерти супруги в 2012-м практически исчез из светской жизни и тосковал по своей Нине. Похоронят актёра рядом с женой, на Троекуровском кладбище.
Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким артиста. «Светлая память о нем навсегда останется в сердцах миллионов белорусов», – отметил Президент.
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К печальным новостям, сегодня на 86-м году жизни не стало известного актёра, народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва. Кумир миллионов в этом месяце...
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