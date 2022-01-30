Умер Леонид Куравлев. Вспоминаем любимые фильмы и каким актер был в жизни

Источник материала: ОНТ

К печальным новостям, сегодня на 86-м году жизни не стало известного актёра , народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва. Кумир миллионов в этом месяце госпитализирован с диагнозом «воспаление лёгких», ковид не подтвердился, но спасти актёра не удалось...





Зрителям знаком этот образ обаятельного вора из легендарного фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Эта роль была одной из самых ярких в карьере советского актёра. Сама лента в прокате собрала 60 млн зрителей. Но были и другие, не менее известные. Куравлёв искусно перевоплощался и выдавал фразы, которые цитируют, ради которых картины пересматривают до сих пор. Харизматичный актёр был неповторим в каждом образе, всего он снялся в более чем 200 фильмах и сериалах.

Самые любимые зрителями – «Афоня», где актёр сыграл пьяницу-сантехника, «Золотой телёнок», «Самая обаятельная и привлекательная», «Семнадцать мгновений весны».

В жизни Леонид Куравлёв был полной противоположностью себя в кадре – сдержанный и серьёзный, очень любил семью. После смерти супруги в 2012-м практически исчез из светской жизни и тосковал по своей Нине. Похоронят актёра рядом с женой, на Троекуровском кладбище.

Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким артиста. «Светлая память о нем навсегда останется в сердцах миллионов белорусов», – отметил Президент.

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