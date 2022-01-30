Харьков как российский город и Улан-Батор в Украине. Как иностранные СМИ увидели события уходящей недели? Рубрика «Антифейк»

Источник материала: ОНТ

Контроль инфополя во время любого противостояния – важнейшая составляющая победы. Не случись очень кстати очевидца Гомера, от кого бы греки узнали подробности того, как они победили Трою? Ведь те, кто был внутри Троянского коня, сами ничего не видали. Так же и нынешний Запад, смотрит на наш Восток только глазами своих иноагентов. Которые зачастую видят лишь то, что просят их увидеть на Западе. Так какой уходящую неделю рассмотрели иностранные СМИ? И насколько такое видение конфликтует с реальностью – в «Антифейке» рассуждает Глеб Лавров.

Удивительная вещь эта ваша, вернее, НАТОвская новомодная концепция – когнитивная война, то есть война за умы, доложу я вам, дорогие товарищи. Даже если в данный конкретный момент в распоряжении нет ни подходящей войны, ни умов, боевые действия против противника никто не отменяет. Вот взять хотя бы наш с вами регион с окрестностями. Где, по словам западных стратегов, их агентуры и редактуры, форменное противостояние неизбежно должно начаться… Было… Уже давно. В крайнем случае, вот-вот. Снова и снова.

Так с ноября-месяца неполживые СМИ, цитируя не последних для себя людей и не прерываясь особо даже на праздники, пророчат ад, мор и глад Киеву. А затем неизбежный ответ сплоченных, как никогда, коллективных сил добра по самым чувствительным почкам, простите, точкам Империи Зла. Включая уничтожение Звезды Смерти на газовом ходу, включительно. И их не смущает ни отсутствие единства на Западе… Ни отсутствие собственно событий на Востоке. Так и получается фейк в фейке.

Самые большие скорострелы – британские таблоиды – первыми объявлявшие о неизбежном, но не случавшемся, уже по два раза, даже успели научиться на собственном опыте. И пускают в ход расплывчатые фразы вроде «ближайшее время». Однако остаются среди туманно-альбионных писак и те, кто все еще выдает точные прогнозы. В том смысле, что точно фейковые.

Вот боевой листок Сан пять дней тому пророчил конец всякого солнечного света для всех, через десять дней – ну, посмотрим. Но, если учесть, что визит главного дипломата королевства в Москву уже намечен на ближайшие две недели, листок Сан, вероятно, скоро будет опять фиговым. Хотя им явно не привыкать.

Но на самом деле, неприятно во всей этой ситуации не то, что их медиа, как бы сказать покорректнее, нагло фейкуют. Куда хуже, что делают они это по прямому самих тамошних политиков заказу. А кто не делает, тому быстро объясняют, что такое «свобода слова на информационной войне, где слово – это штык».

Взять хотя бы CNN, у которых на стопроцентно достоверных военных картах, в Украине появился город Улан-Батор. А Харьков, в репортажах с фронтов, уже отошел России. И взять их корреспондента Мэтью Чанса. Того, который не заметил агрессивных польских жавнеров, даже когда они полили водой и газом его самого. Так в репортаже этого Чанса на CNN появилась инфа о то, что Байден надавал по шапке Зеленскому, когда тот пытался сбить панику. За это голову вместе с шапкой отбили и самому Чансу, и CNN. И репортаж с сайта убрали. Вот только после, чтобы вбить в голову Зеленского, что Байден им все же недоволен, фразу о том, что «Киев недооценивает угрозы», о которых ему все время долбит Вашингтон, опубликовал уже «Голос Америки». То есть, строго по закону когнитивно-военного времени, правда об американских фейках сначала в Америке стала фейком, а потом оказалась правдой. Но по-прежнему о фейках.

Ну, а вообще самое плохое, что такие фейковые медиавойны, чтобы хоть как-то сходить за правду, все время требуют все новых информационных патронов. И вот уже появляются вспышки слева, что Байдену, Джонсону, Зеленскому и мировой демократии угрожает не только танки с дулом в виде трубы «Северного потока-2», но и Беларусь. И наши оборонительные учения с нашим союзником… Но мы-то знаем, что так пишут про каждые наши учения! Пишут уже долгие годы. Выходит, и этот их выстрел точно в молоко. Причем не один раз.

Так что фейк отбит. Остальным фейкам – приготовиться. Всем остальным – до следующего «АнтиФейка». Вольно, дорогие товарищи.

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