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Какие посылы Александра Лукашенко услышали на Западе и как их интерпретировали?
Источник материала: ОНТ
Конечно, главная тема последних дней или даже недель для западных политиков, экспертов и медиаресурсов – это вероятность военного конфликта на юго-востоке Украины. Градус заявлений, обсуждений, количество эфиров, публикаций в прессе и в интернет-пространстве бьет все рекорды. С одной стороны, это естественный для современного цифрового общества процесс, когда на горячей теме медиа зарабатывают деньги, привлекая пользователя и увеличивая просмотры, с другой – и это уже заявления экспертов, мы являемся свидетелями настоящей современной информационной войны, которая развернулась в восточно-европейском регионе.
Такая стратегия, утверждает известный бельгийский политолог Пьер Томанн, позволяет противникам, не применяя боевое оружие, решать как минимум тактические задачи – легально изменять расстановку сил, поставлять вооружение или влиять на экономические процессы, раскачивая финансовые рынки громкими заявлениями.
На этом фоне, конечно, важны и четкие позиции игроков в зоне напряжения. Тезисы послания Александра Лукашенко о том, что будет в случае прямой агрессии в отношении Беларуси или России, наверное, не вызвали удивления у тех, кто внимательно следит за процессами в Восточной Европе, но очевидно откорректируют рассуждения и политиков, и медиаэкспертов о прочности военного союза Москвы и Минска. По мнению политологов, этот союз как раз и стал прочнее из-за агрессивной политики Запада в отношении Беларуси.
По словам европейско-американского политолога Джилберта Докторова, первопричины нынешнего напряжения следует искать в агрессивной, эгоистичной внешней политике Вашингтона, который долгое время не считался с интересами других игроков в мире, недооценивал потенциал таких держав, как Россия и Китай, поощрял милитаризацию блока НАТО.
Единственный путь к успеху в этом деле, по мнению Мика Уоллеса и его единомышленников в Европарламенте – это диалог и отказ от политики ультиматумов. Причем не только в военной теме. На неделе в Страсбурге, во время сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, состоялись слушания по предстоящей конституционной реформе в Беларуси, куда по инициативе докладчика по Беларуси финна Киммо Кильюнена пригласили и представителей официального Минска, что не очень типично для современной европейской политики, которая в последнее время сводится к получению информации из одного источника, а значит и соответствующих выводов. Слушания в ПАСЕ дают надежду на объективный процесс.
Пока стороны нащупывают политические точки соприкосновения, возможности перезапуска диалога Беларуси и ЕС начинают продвигать гуманитарные инициативы. Итальянский политик Андреа Пичелли, член партии «Лига» и ее представитель в небольшом тосканском городе Эмполи, готовит обращение к министру иностранных дел Италии. Он напоминает, что пока политики обмениваются санкциями, закрывают границы, замораживают многолетние проекты, преследуя свои цели, на обочине оказываются судьбы тысяч людей. Где-то из-за пандемии, но не в последнюю очередь из-за санкций в отношении белорусской авиакомпании и воздушной территорией над республикой практически остановлен главный гуманитарный проект Рима и Минска – оздоровление белорусских детей в итальянских семьях. Из миллиона белорусских детей, которые за последние 30 лет прошли оздоровление за границей, 55% приходится на Италию.
Очевидно, немного выигравших и от экономических санкций, которые сегодня, по сути, являются главным инструментом европейских политиков в достижении своих целей, на которые Беларусь вынуждена отвечать. Может быть и нехотя, но так принято в современном мире.
Официальной реакции на обращения Минска к ближайшим соседям, например Литве, с предложением всерьез задуматься о двусторонних экономических перспективах, которые Вильнюс методично разрушает, пока не слышно, как и на посылы руководству ЕС о готовности белорусской стороны вернуться к конструктивному диалогу. Однако можно не сомневаться, что в Брюсселе и других европейских столицах их, как минимум, услышали.
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Конечно, главная тема последних дней или даже недель для западных политиков, экспертов и медиаресурсов – это вероятность военного конфликта на юго-востоке...
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