Какие посылы Александра Лукашенко услышали на Западе и как их интерпретировали?

Источник материала: ОНТ

Конечно, главная тема последних дней или даже недель для западных политиков, экспертов и медиаресурсов – это вероятность военного конфликта на юго-востоке Украины. Градус заявлений, обсуждений, количество эфиров, публикаций в прессе и в интернет-пространстве бьет все рекорды. С одной стороны, это естественный для современного цифрового общества процесс, когда на горячей теме медиа зарабатывают деньги, привлекая пользователя и увеличивая просмотры, с другой – и это уже заявления экспертов, мы являемся свидетелями настоящей современной информационной войны, которая развернулась в восточно-европейском регионе.

Такая стратегия, утверждает известный бельгийский политолог Пьер Томанн, позволяет противникам, не применяя боевое оружие, решать как минимум тактические задачи – легально изменять расстановку сил, поставлять вооружение или влиять на экономические процессы, раскачивая финансовые рынки громкими заявлениями.

Пьер Эммануэль Томан, директор центра геополитических исследований Европейского института международных отношений (Брюссель, Бельгия): «Очевидно, что мы являемся свидетелями информационной войны, которую спровоцировали западные медиа, но, как мы видим, используют ее в своих интересах все стороны. США, Британия и объединенный Запад представляют Россию агрессором, в медиа они пишут о неизбежном нападении России, порой даже не приводя никаких аргументов, даже не слушая аналитиков, которые заявляют, что для полномасштабного вторжения там недостаточно войск, но есть информационный шум, и, конечно, он создан искусственно под определенные цели. Россия, к примеру не может согласиться с расширением НАТО и вооружением Украины и использует ситуацию для приостановки таких переговоров. США решает свои задачи, НАТО свои».

На этом фоне, конечно, важны и четкие позиции игроков в зоне напряжения. Тезисы послания Александра Лукашенко о том, что будет в случае прямой агрессии в отношении Беларуси или России, наверное, не вызвали удивления у тех, кто внимательно следит за процессами в Восточной Европе, но очевидно откорректируют рассуждения и политиков, и медиаэкспертов о прочности военного союза Москвы и Минска. По мнению политологов, этот союз как раз и стал прочнее из-за агрессивной политики Запада в отношении Беларуси.

По словам европейско-американского политолога Джилберта Докторова, первопричины нынешнего напряжения следует искать в агрессивной, эгоистичной внешней политике Вашингтона, который долгое время не считался с интересами других игроков в мире, недооценивал потенциал таких держав, как Россия и Китай, поощрял милитаризацию блока НАТО.

Мик Уоллес, депутат европейского парламента (Ирдандия): «Европа кровно заинтересована в стабильности и мире в регионе, и мы, конечно, должны на это работать, и один из способов сделать это – прекратить поощрять НАТО к расширению, потому что путь по расширению альянса стал самым большим фактором дестабилизации региона».

Единственный путь к успеху в этом деле, по мнению Мика Уоллеса и его единомышленников в Европарламенте – это диалог и отказ от политики ультиматумов. Причем не только в военной теме. На неделе в Страсбурге, во время сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, состоялись слушания по предстоящей конституционной реформе в Беларуси, куда по инициативе докладчика по Беларуси финна Киммо Кильюнена пригласили и представителей официального Минска, что не очень типично для современной европейской политики, которая в последнее время сводится к получению информации из одного источника, а значит и соответствующих выводов. Слушания в ПАСЕ дают надежду на объективный процесс.

Киммо Кильюнен, депутат ПАСЕ (Финаляндия): «Наша главная цель, чтобы Беларусь в перспективе присоединилась к Совету Европы, и для этого нужно снять все существующие барьеры, а значит вовлечь в решение остающихся вопросов максимальное количество участников. Сегодня, как мне показалось, мы сделали первый, но очень важный шаг в этом направлении. Мы двигаемся шаг за шагом. Сегодня мы обсуждали процесс предстоящей конституционной реформы в вашей стране, услышали предложения, которые выносятся для принятия конституционной комиссией. Мы слышали и позицию вашего парламента и оппонентов. Следующим шагом, я надеюсь, будет мой визит в Минск».

Пока стороны нащупывают политические точки соприкосновения, возможности перезапуска диалога Беларуси и ЕС начинают продвигать гуманитарные инициативы. Итальянский политик Андреа Пичелли, член партии «Лига» и ее представитель в небольшом тосканском городе Эмполи, готовит обращение к министру иностранных дел Италии. Он напоминает, что пока политики обмениваются санкциями, закрывают границы, замораживают многолетние проекты, преследуя свои цели, на обочине оказываются судьбы тысяч людей. Где-то из-за пандемии, но не в последнюю очередь из-за санкций в отношении белорусской авиакомпании и воздушной территорией над республикой практически остановлен главный гуманитарный проект Рима и Минска – оздоровление белорусских детей в итальянских семьях. Из миллиона белорусских детей, которые за последние 30 лет прошли оздоровление за границей, 55% приходится на Италию.

Андреа Пичелли, руководитель отделения партии «Лига», член городского совета депутатов г. Емполи (Италия): «Италия - одна из немногих стран, у которых есть соглашение с Беларусью в этой сфере, у нас здесь вообще особые отношения. Наши семьи хотят приглашать к себе белорусских детей, а белорусы искренне любят Италию. Мы обязаны возобновить этот опыт снова. Мы сделаем все возможное, чтобы через Совет нашего города, с выходом на областной и республиканский уровень, с выходом на министра иностранных дел добиться возобновления рейсов, может быть в первое время чартерных, но нужно двигаться. Это не столько политический, сколько гуманитарный вопрос. Я не думаю, что пока кто-то выигрывает от сложившейся ситуации».

Очевидно, немного выигравших и от экономических санкций, которые сегодня, по сути, являются главным инструментом европейских политиков в достижении своих целей, на которые Беларусь вынуждена отвечать. Может быть и нехотя, но так принято в современном мире.

Официальной реакции на обращения Минска к ближайшим соседям, например Литве, с предложением всерьез задуматься о двусторонних экономических перспективах, которые Вильнюс методично разрушает, пока не слышно, как и на посылы руководству ЕС о готовности белорусской стороны вернуться к конструктивному диалогу. Однако можно не сомневаться, что в Брюсселе и других европейских столицах их, как минимум, услышали.

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