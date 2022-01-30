Киевский торг: кто толкает Украину в пропасть и хватит ли Киеву мудрости остановиться?

Источник материала: ОНТ

Тема «Войны и мира» в послании прозвучала и предостерегающе, и в чем-то все-таки обнадеживающе. Хотя бы потому, что мы, в Беларуси, и четко понимаем разницу между этими понятиями, и четко обозначаем свои приоритеты. Конечно, в пользу мира.

А вот в соседней Украине, как в киевском торте – то ли война, то ли не война, то ли снова война. К тому же все покрыто толстым слоем фейков и осколками правды. Да так, что все смешалось не только в инфопространстве, но и в головах политиков самого высокого ранга. Нападает ли кто-то на Украину или нет? Киев не в курсе! А что хуже: виртуальные агрессоры или реальные убытки для экономики? Вот Зеленский говорит, что паника уже стоила Украине 12,5 миллиардов долларов – инвесторы услышали и ушли от греха подальше. Ведь большие деньги, как известно, любят тишину!

С другой стороны, те страны Запада, где у властей большие проблемы, от проблем Украины только выиграли. Байден с рекордно низким рейтингом. Джонсон с расследованием нарушений собственных антиковидных мер. И даже Австралия, где антиваксеров пришлось разгонять дубинками и газом. А привыкшие к сонному спокойствию антиподы к этому не привыкли. Именно тамошние политики и заявляют громче всех: «самое время бежать из Киева»! То есть наживаются на чужих страхах, которые сами же и подогревают. А то, что эта дезинформация влетает украинцам в копеечку, что ж... Кто-то должен заплатить за западные ценности.

Выходит, что агрессию против Украины осуществляет пока совсем не Россия. А те, кто на панике наживаются. И собираются выторговать себе еще бонусов и в переговорах с Москвой, и в отношениях с Пекином! Однако этот киевский торг может обойтись миру слишком дорого. И ой как несладко придется всем.

Для российской армии Запад придумывает все новые и новые сценарии нападения на Украину. До Нового года, в Новый год, чуть позже, в январе, феврале, теперь уже в марте. Словом, вот-вот. С юга через Донбасс, через Белгород на Киев, из Беларуси. Старт из Речицы, Гомеля или из какого-то неизвестного города Мазур. Уже и сам Киев путается в показаниях: когда, откуда, какая агрессия и угроза исходит. Там даже подмечают, мол, не очень-то и страшно. Но уже все: как хвост виляет собакой, так и война в Украине начинает управлять сама собой: слишком много вложено в операцию с таким американским названием «Вторжение». Война идет: не на полигонах, а в головах западных политиков.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании: «Украинские друзья, как вы знаете, обеспечиваются оборонительным вооружением, которое мы поставляем. Мы даем понять, что полностью солидарны с народом Украины, что мы поддерживаем их суверенную целостность. Но нам нужно показать России, что любое вторжение, любого масштаба в Украину не обойдется без последствий. Будут жертвы. И я думаю, что люди в России должны понять, что для них это будет новая Чечня».

«Смерть мозга». Когда-то отдельные участники НАТО поставили альянсу именно такой диагноз. А после последних заявлений, кажется, наступил период обострения. Переброска сил НАТО на «восточный фланг», накачивание Украины военными грузами, и вишенка на торте – эвакуация из Киева дипломатов США и их союзников. Удивились даже в аппарате Президента Украины: мол, спокойствие, это всего лишь «дипломатическая игра»!

Владимир Зеленский, президент Украины: «В течение последних суток ситуация на востоке Украины находится под контролем. Да, стрельба продолжается, да, нарушения режима прекращения огня продолжаются у наших границ. Но главное, что у нас ноль раненых и ноль убитых».

Это вы неправильно считаете, сразу же осадили президента Украины в Вашингтоне. Никаких сомнений: все видели танки. Значит, «вторжение» определено как неизбежное. Ведь, душа Путина – потемки. Для всех, кроме Белого дома…

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома: «Никто не может проникнуть в мысли президента Путина или российского руководства, но по поводу вторжения, мы все знаем, что это так. То, что мы видели, – это приготовления, включая 100 000 военнослужащих на границе, воинственную риторику и другие действия. Например, операции под чужим флагом, чтобы распространить дезинформацию по всему региону и даже миру, создавая прецедент для вторжения».

А вот это действительно игра. Игра на обострение. Информационные снаряды летят с разных сторон. Чаще именно в сторону Москвы. Россия прекратит экспорт газа в Европу! В Киеве посадят марионеточное правительство! На западе даже фамилию ставленника называют. Не важно, что он не согласен. А пока будут оккупировать Беларусь. Учения «Союзная решимость», пишут в западной прессе, всего лишь предлог оставить у нас свои войска. Мы же помним: из какого-то белорусского города Мазур тоже пойдут колонны. По планам Запада, где-то в конце февраля. Даже простые украинцы удивляются.

Сергей Годный, кандидат политических наук (Украина): «Просто делают, чего барин прикажет. Я имею ввиду, белые господа заокеанские. Так вот, наши военные заявляют о 20-м числе, даже не посмотрев, что, например, в соседней Беларуси, у вас, на 27-е число назначен референдум. Аргументы, которые называются, грубо говоря, для галочки. Дискуссия не ведется в формате доказательств. Просто так необходимо верить, что от вас нам необходимо ждать агрессии. Параллельно с этим слышу, например, на FM-радио рекламу о сборе средств для операции украинских детей у вас, в Беларуси. Понимаете, абсурдность какова?»

А Беларусь тем временем, как и Россия, на этой неделе оказывали аварийную помощь Украине поставками электричества. А про свои учения уже все рассказали. По доброй воле и открыто. Пригласили иностранных военных атташе. Показали им реальные схемы движения войск. Там ни сантиметра через украинскую границу. Это видели и представители НАТО. Но они так и остались озабочены. Ведь только наши маневры – это повод усилить средства сдерживания и обороны альянса на границах Союзного государства. Но агрессор здесь все равно Москва.

Пока все на уровне нагнетания истерии – в этом заинтересована Украина: оружие поставляют, кредиты выдают. Но страну толкают к реальному противостоянию. И здесь уже другие бенефициары: НАТО получит повод усиливать свои базы, Британия сможет заставить Евросоюз отказать от российского газа. Да и оружейное лобби США срочно нуждается в хороших дивидендах. А война – тот самый повод. А человеческие жизни – так это издержки. Ничего личного. Москва все это видит, понимает и решается отвечать паритетно. В тот же день, когда проходит встреча политических советников лидеров «нормандского формата», вечером и США, и НАТО дают России ответ на предложения по гарантиям безопасности.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России: «Там есть реакция, которая рассчитывает на начало серьезного диалога, но по второстепенным вопросам. По главному вопросу в этом документе реакции позитивной нет. А главным вопросом, я напомню, является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на Восток».

Что касается вооружения, которым накачивают Украину, оно угрожает самой стране. Об этом открыто говорят все российские эксперты. Это эмоциональное обращение к Зеленскому политолога Сергея Михеева сейчас в топе по перепостам от Москвы до Киева.

Сергей Михеев, политолог: «Разве не говорили умные люди, что на хрен вы никому не нужны? С точки зрения развития, процветания. Что все это просто слова? Вы бараны, которых надо погнать на войну с Россией. Вашим мясом они пытаются решить свои проблемы. Вы для них ничем не отличаетесь от тех индейцев-туземцев, которых они когда-то обманули. Что такое западная цивилизация? Она базируется на тотальном обмане и на уничтожении. Они так сделали свой успех… Обмануть тех, кого можно обмануть, а тех, кого нельзя обмануть – сломать и убить».

Как раз план «сломать и убить» в полной мере прочувствовала на себе Беларусь. Теперь и Минск, по мнению Запада, в числе потенциальных агрессоров Украины. Об этом в своем послании говорил на этой неделе Александр Лукашенко. Поводом опять же стали наши совместные с Россией военные учения. Президент ответил: никакого отношения они ни к агрессии, ни к оккупации страны не имеет. Это НАТО накачивает оружием Украину. И если кому-то что-то кажется, то разве это наши проблемы? Отсюда давление, провокации и санкции, которые, к гадалке не ходи, будут ужесточать для обеих наших стран.

Пока в арсенале Запада – попытки заболтать реальные проблемы и претензии к собственной агрессивной политике. Это что касается диалога с Россией. Украине оставляют напряжение, страх и воспитание ненавистью.

Чтобы впоследствии не происходило с Украиной или вокруг нее, уже понятно, что это чужая игра. И Киев здесь заложник идущего перестроения мирового порядка. Если смотреть уже – противостояния Запада и Востока. Москва дала понять: если с США, а именно они рулят процессом, не получится договориться о равноправных условиях, она начнет действовать без оглядки, опираясь исключительно на собственные интересы. Они есть и в Украине в том числе. Главное оружие Запада – готовность России отступать – отправлено в утиль. Что придет ему на смену? Все-таки диалог или доллар, танки, ракеты, а потом человеческие жизни? Об этом партнеры хотят говорить с Москвой конфиденциально. Это важно. Потому что у Киева, наверное, появился минимальный шанс выбрать. Как между злом и добром, которое должно быть не только с кулаками, но и с головой.

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