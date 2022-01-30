Петр Симоненко: Украина настроена против Беларуси из-за потери политического суверенитета, полной зависимости от американцев

Источник материала: ОНТ

Украина полностью зависима от американцев, страна де-факто состоит в НАТО и настроена против Беларуси и России. Это тупиковый путь, осуществляемый «политическими мерзавцами». С таким заявлением в интервью программе «Контуры» на ОНТ выступил глава Компартии Украины и четырежды претендент на пост главы этого государства Петр Симоненко.

Политик ответил на вопрос, сможет ли официальный Киев найти в себе силы и не поддаваться на провокации.

Петр Симоненко: «Только при одном условии. Сегодня надо освободить и политику, и народ Украины от олигархической продажной политики, освободить от неофашистов и режима, который вместе с этим всем создан. Естественно, надо организовать прогрессивные силы. Это тупиковый путь, который сегодня осуществляется в Украине. Он ведет в никуда. Полная зависимость от американцев. И показатели следующие: Украина ведь потеряла экономический суверенитет, политический суверенитет, есть внешнее управление американцев. Она сегодня – самое бедное государство в Европе, это признала Европа. Сегодня более 60% граждан Украины живут за чертой бедности, вымирающий народ Украины, это признано ООН. Политика защиты национальных интересов – только это даст возможность сегодня открыть дорогу к изменению и политики, к достижению реально новых условий для жизни украинского народа».

Симоненко прокомментировал проводимую Украиной вдоль границы с Беларусью операцию «Полесье», которая якобы направлена на защиту от беженцев.

Петр Симоненко: «Никакой не является операцией. Защита Украины от беженцев? Нет. Мы должны понимать, что де-факто Украина в НАТО, де-юре не в НАТО. Все программы натовские выполняются, учения проводятся совместные натовские на территории Украины. Даже организация вооруженных сил по натовской структуре, обучение по натовской структуре, все по натовской структуре выполняется. Вы видите, что по границе Беларуси со стороны Прибалтики точно такая же ситуация. Вдруг все ополчились против Беларуси, и Украина подключилась. Но ни один беженец не пересек украинскую границу, чего вы тогда 10 тысяч держите тех, кто в палаточных условиях живет на границе? Но при этом, смотрите, сюда подпольно, нелегально оружие везут, нелегалов заправляют сюда, экстремистов, радикалов, которые проводят соответствующую подготовку. Это делается, чтобы именно через радикализацию так называемых протестных масс, по сути дела, привести к конфликту, который может вылиться в вооруженный, только уже на территории Беларуси».

Исторический союз трех сестер – Беларуси, России и Украины – возможен, считает Симоненко. Более того, политик уверен, что только союзнические отношения трех народов позволят всем нам выжить.

Петр Симоненко: «Только через союзнические отношения наших братских народов мы выживем. Сейчас другая проблема возникла очень острая. К сожалению, этим политическим мерзавцам удалось очень многих настроить на антироссийские, русофобские настроения. Другого пути, кроме объединения через усиление независимости, повышение экономического потенциала, нет. Только объединение наших стран как равноправных государств даст возможность усилить наши потенциалы».

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