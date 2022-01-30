Источник материала: ОНТ

Минск и Москву к «Союзной решимости»" class="one-news__figure-img">

Белорусские и российские военные проверят, насколько готовы действовать сообща в критической ситуации. А ее, учитывая современный расклад вдоль наших союзных рубежей – и западных, и южных – вовсе нельзя исключать. Андрей Александров о тех, кто подталкивает Минск и Москву к «союзной решимости» и о драматургии современной военной драмы.

Итак, на военной авансцене разворачивается представление, а значит есть и режиссер. Роль США в качестве защитника Европы Станиславский, наверное, счел бы за оскорбление – ну не получается маскировать милитаристские амбиции, и все тут. Из рук вон плохо играют. Турне по Украине продолжается уже не один год, но мало. Теперь решили устроить гастроли еще и по Беларуси, Казахстану и России. Опасные гастроли для заокеанской труппы. Запад забыл о выражении про «чужой монастырь и свой устав». И о последствиях.

Александр Алесин, военный эксперт: «Это будет холодный душ для тех, кто тут планирует провести провокацию, развязать маленькую локальную войну. Сейчас в Европе пушечного мяса мало, никто не хочет воевать, они хотят решить свои вопросы за счет конфликта России и Украины, они Украине ничем не обязаны, она не член НАТО – бросить украинских хлопцев против российских ракет с тем, чтобы потом обвинить Россию и применить против нее санкции – это их задача максимум... Задача России не поддаться на провокацию».

Истинные намерения Запада – на поверхности. Чужими руками ослабить Союзное государство, окунуть в кровавую схватку и отрезать от сотрудничества с Востоком. Костью в горле – потенциальный военный союз с Китаем (в этом случае о конкуренции в военной сфере США может забыть). Но необходимости в этом нет – военного потенциала Беларуси и России достаточно, чтобы дать отпор любому противнику.

Учение «Союзная решимость» во многом демонстрирует боевые возможности Беларуси и России. Если ситуация в регионе обострится до максимума – весь военный потенциал Союзного государства будет задействован незамедлительно. Опасения есть. И о них говорил Президент в послании.

Десятки тысяч солдат и техники подпирают границы, настырно заглядывая в окна нашего дома. И пусть наблюдают за нашими учениями из первого ряда – у них будет возможность убедиться воочию, на что способны союзные силы, защищая свои рубежи.

Виктор Баранец, военный обозреватель (Россия): «Если хотя бы один натовский солдат переступит хоть на метр территорию Беларуси, мы будем защищать Беларусь, как каждый метр российской земли.. Для нас это не будет иметь значения кто это – американец, немец, француз, испанец, поляк, прибалт и т. д. – мы будем драться за Беларусь так же, как и за всю Россию… Я хочу, чтобы и белорусская оппозиция это твердо усвоила».

Конфликт уже развязан. Пока Беларусь и Россию атакуют в информационном пространстве. На этом этапе залпы пушек не звучат. И вряд ли прозвучат вообще. Чего уж тут скрывать – у НАТО нет реальных боевых сил. Из 27 стран-участниц Североатлантического альянса дееспособная армия лишь у единиц. Примерно столько же желающих вступить в столкновение с союзными силами. Остается лишь разводить истерику вокруг очередного учения. И Украина в этом смысле вырвалась вперед.

Владимир Мулык, офицер запаса СБУ Украины: «Общественность подогревается всевозможными YouTube-каналами, мелкими каналами, газетами, СМИ электронными и т. д., плюс – Telegram-каналы, плюс очень много влияния идет по лини масс-медиа в информационном поле, это результирующее того, что система образования, информирования находится в лежачем состоянии, она не работает... Соответственно, мы сегодня видим результат удавшейся медиа-атаки Запада по нагнетанию панических настроений в украинском обществе».

Еще в начале недели, утверждая решение по охране государственной границы, Александр Лукашенко обратил внимание на южное направление. В 7 из 20 военных учений НАТО изнашивает сапоги Украина. Отметились и здесь, хотя отношение к альянсу имеют условное. Пока запад фарширует Киев оружием, войска располагаются у наших границ.

Учитывая военное присутствие НАТО в нашем регионе и заявления западных политиков, в сценарий маневров «Союзная решимость» заложили отражение внешней агрессии. Еще раз – защититься от нападения и только. А делать это мы будем уже всеми силами. Благо, Беларусь и Россия в этом плане натренированы – и благодаря совместным учениям, и в силу ложного чувства исключительности и превосходства, с которым все никак не могут справиться западные политики. Сколько бы ни учила история.

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