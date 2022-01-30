Спасатель с лапками: пес научился проводить сердечно-легочную реанимацию

Источник материала: ОНТ

Британка Эмили Андерсон научила своего питомца, пса Лео, проводить СЛР – сердечно-легочную реанимацию. Собака демонстрируют свои навыки в Instagram .

Собака на видео приносит аптечку, после по команде приближается к голове манекена, прислушивается к дыханию. Далее Лео несколько раз прыгает на грудной клетке «пациента».

Лео – смышленое животное, он регулярно осваивает новые трюки. Как рассказывает New York Post, собака помогает хозяйке с уборкой, умеет рисовать и закидывает в стиральную машину грязные вещи.

Эмили начала активно дрессировать пса для улучшения его психического состояния после того, как Лео заболел лямблиозом. Собака физически поправилась быстро, но после болезни начала нервничать, грустить и беспокоиться. Хозяйка начала больше играть с питомцем, это вернуло Лео жизнерадостность.

Фото: instagram.com/trickspaniel

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