﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Спасатель с лапками: пес научился проводить сердечно-легочную реанимацию

30.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Спасатель с лапками: пес научился проводить сердечно-легочную реанимацию

Британка Эмили Андерсон научила своего питомца, пса Лео, проводить СЛР – сердечно-легочную реанимацию. Собака демонстрируют свои навыки в Instagram

Собака на видео приносит аптечку, после по команде приближается к голове манекена, прислушивается к дыханию. Далее Лео несколько раз прыгает на грудной клетке «пациента».

Лео – смышленое животное, он регулярно осваивает новые трюки. Как рассказывает New York Post, собака помогает хозяйке с уборкой, умеет рисовать и закидывает в стиральную машину грязные вещи.

Эмили начала активно дрессировать пса для улучшения его психического состояния после того, как Лео заболел лямблиозом. Собака физически поправилась быстро, но после болезни начала нервничать, грустить и беспокоиться. Хозяйка начала больше играть с питомцем, это вернуло Лео жизнерадостность.

Фото: instagram.com/trickspaniel

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британка Эмили Андерсон научила своего питомца, пса Лео, проводить СЛР – сердечно-легочную реанимацию. Собака демонстрируют свои навыки в Instagram.  Собака на видео...
 
Новости дня
Новости разные
 
Умер Леонид Куравлев. Вспоминаем любимые фильмы и каким актер был в жизни
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by