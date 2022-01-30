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Спасатель с лапками: пес научился проводить сердечно-легочную реанимацию
Источник материала: ОНТ
Британка Эмили Андерсон научила своего питомца, пса Лео, проводить СЛР – сердечно-легочную реанимацию. Собака демонстрируют свои навыки в
Собака на видео приносит аптечку, после по команде приближается к голове манекена, прислушивается к дыханию. Далее Лео несколько раз прыгает на грудной клетке «пациента».
Лео – смышленое животное, он регулярно осваивает новые трюки. Как
Эмили начала активно дрессировать пса для улучшения его психического состояния после того, как Лео заболел лямблиозом. Собака физически поправилась быстро, но после болезни начала нервничать, грустить и беспокоиться. Хозяйка начала больше играть с питомцем, это вернуло Лео жизнерадостность.
Фото: instagram.com/trickspaniel
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Британка Эмили Андерсон научила своего питомца, пса Лео, проводить СЛР – сердечно-легочную реанимацию. Собака демонстрируют свои навыки в Instagram. Собака на видео...
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