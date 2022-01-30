Послание Президента: как будем жить, с кем дружить, где зарабатывать и на что тратить. Главное

Источник материала: ОНТ

Три вопроса Александр Лукашенко адресовал белорусам, на которые каждому предстоит ответить честно и откровенно. В этом, пожалуй, главное отличие нынешнего Послания Президента. Момент особенный. Ситуация обязывает. А быть ли миру? С этого Александр Лукашенко в пятницу начинает и дает однозначный ответ: быть! Несмотря на то, некоторые из соседей смотрят на нас через прицел, а в моду вошло понятие гибридной войны. Конечно, в этот день Президент много говорит об экономике – она наше самое сильное оружие. В Год исторической памяти белорусам стоит еще раз оглянуться назад, чтобы уверенно смотреть вперед. Наталья Тарасюк – о стратегии и тактике нашей жизни в этом бушующем мире.

Александр Романчук начинал сельским врачом, а сейчас отвечает за все амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения Гродненской области. Под его началом построены две поликлиники, сельские и городские амбулатории, проектируется стоматологический центр. А значит, он может смело отнести себя к людям, принимающим решения. Именно такие, по его мнению, оказываются в зале Дворца Республики, чтобы лично услышать послание Президента.

Александр Романчук, главный врач Гродненской центральной городской поликлиники: «Меня как бюджетника интересует, как будет работать наша экономика. Какие взаимоотношения у нас будут с нашими соседями, кто нас любит, а кто нас не любит».

А вот Анна Сендер отвечает за образование шести тысяч студентов. Профессор, преподаватель точных наук и ректор Брестского государственного университета имени Пушкина. Миссия вуза – готовить нужные стране кадры, вносить вклад в экспорт образовательных услуг и воспитывать молодёжь на героизме нашего народа. Не забывая прошлого, смотреть в будущее. Но, чтобы его предвидеть, нужно знать, каким этот курс видит Президент.

Анна Сендер, ректор Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина: «Президент – человек чувствующий, что необходимо для страны. Он так об этом говорит, что ты действительно понимаешь, что это все должно быть выполнено».

Владимир Бабичев, отучившись в столице, вернулся на малую родину и перевернул досуговую и творческую жизнь сельчан: переформатировал и «оцифровал» работу домов культуры Дубровенского района. Активную позицию, неравнодушие молодого управленца жители оценили – избрали в районный Совет депутатов. А ещё в свои 30 лет он возглавляет Витебскую областную организацию союза молодёжи.

И такие белорусы и есть те самые 2,5 тысячи гостей Большого зала Дворца Республики. Максимально представительная аудитория, как скажет Президент. И именно они первыми оценили новый формат послания. Александр Лукашенко говорил о том, как дальше обустраивать Беларусь, какие есть проблемные точки – социальные, политические, экономические, как их решать с учетом ковидной реальности и санкций, задавал свои вопросы и ответил прямо на тот, что задаём себе мы, видя не призрак войны, а чёткие контуры глобальных трансформаций.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях: если против Беларуси будет совершена прямая агрессия, если против нашей Беларуси будет развязана горячая война. И второй момент, если на нашего союзника, Российскую Федерацию, осуществят непосредственное нападение. Основа тому — наши союзные договоренности».

Минск по-прежнему привержен миру. Президент в послании дал чётко понять: мы ни на кого нападать не собираемся, но и вмешиваться не позволим. И говорил не о противостоянии и ожесточении, а о том, кто и почему должен сказать себе «стоп», прекратить «накачивать» наших соседей оружием и доводить до помешательства.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Литва. 1,5 миллиона человек всего осталось из 4 миллионов в советские времена. Пока еще безумство на контроле и контролируемо, давайте вернемся к нормальному сотрудничеству. Польша вместе с нацистской Германией участвовала в разделе Чехословакии. То есть опыт у них есть. А сегодня уже и на нас смотрит через прицел. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание. Для Запада важно утопить в крови российско-украинское братство, наше славянское братство».

Это вторая фраза Президента, которую чётко уловили и растиражировали на Западе. Почему? Наверное, по Фрейду. Истинные желания так называемых партнёров Александр Лукашенко назвал своими словами. Однако ключевой тезис Президента – об архитектуре мировой безопасности – Запад не расслышал. А об этом Александр Лукашенко говорил давно, а Беларусь не раз становилась миротворцем.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы были донором стабильности и мира в регионе, вы это все помните, но в 2020 году из нас стали лепить агрессора».

И дали на протесты порядка 6 миллиардов долларов. Не получилось развалить Беларуси изнутри, в ход пошли провокации – с самолётом и беженцами у нашей границы. Запад впутал в свои геополитические авантюры и людей, слабых духом и пожелавших зла родине, требуя от них «голов» сограждан и призывов к санкциям. Александр Лукашенко сказал прямо и о подмене понятий, и о плане действий.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Санкции – это инквизиция нашего времени, неприкрытое нарушение норм международного права. Сегодня все больше и больше задают вопросы (они уже исходят от наших беглых на Западе). Многие разочарованы той жизнью, в которой они оказались, даже на самом верху. Денег нет, офисы и их действия финансировать не хотят, требуют радикальных мер. Убьете кого-то, извините за грубость, в Беларуси, покажете снимок — заплатим. Мой вам совет: домой! Кайтесь и становитесь на колени. Хочу им сказать: дальше будет хуже, поэтому домой на коленях, ползком».

Почему и где хуже – Александр Лукашенко тоже объяснит. Ведь мотив этой «заварушки» странами Запада – политика, которая концентрированное выражение экономики. Нехватка продуктов питания, битва за ресурсы – отсюда колебание цен на газ, передел рынков и намеренный разгон инфляции, которая, понятное дело, докатилась и до нас.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Когда был объявлен в мире локдаун, когда остановилось производство (люди же хотят кушать, а производства нет), что тогда сделали? Помните термин "вертолетные деньги"? Деньги печатали. Инфляция будет в мировой экономике нарастать. Мы это можем остановить? Нет. Но необоснованную инфляцию мы должны остановить».

Контроль за ценами, как и раньше, на контроле правительства. Ещё не стоит уповать на внешнеторговое чудо. Да, наш экспорт впечатляет и вдохновляет, но надо не «проедать» заработанное, а вкладывать в развитие. Особенно регионов. Президент поставил задачи: в каждом районном центре – по производству на 100-150 человек. Местным властям – улучшать агрогородки, а тем, кто хочет жить и работать на земле – помогать с участками. Суть нашей экономической модели — эволюционные преобразования, справедливое распределение благ. Но есть те, для кого законодательный комфорт стал поводом уйти в тень и саботаж.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «У нас сегодня этот Парк высоких технологий создает продукт, являясь филиалом крупных предприятий Соединенных Штатов Америки и других предприятий. И понятно, что спецслужбы давали указания, это уже установлено, материнской компании, они давали команду сюда. Финансировали вполне легально эти филиалы. И давали им команду: на улицу! Бороться, свергать, ломать и крошить. Надо осмыслить те процессы, которые происходят в Парке высоких технологий».

Александр Лукашенко говорил не только о том, как оздоровить экономику, но и о ЗОЖ. У каждого белоруса будет минимум свободный день в году для обследования. А качественная бесплатная медицина такой и останется. Стать более ответственными белорусам, возможно, придётся, не только в плане здоровья, но и политической жизни. Это предлагает обновлённый проект Основного Закона.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Если мы будем свято соблюдать Конституцию и законы, которые мы примем в развитие этой Конституции, никогда никакого двоевластия не будет. Но взаимный контроль должен быть, это я вам говорю как Президент. Повторюсь: потому что мы не знаем, ни я и ни вы, кто будет следующими президентами. В ВНС будут участвовать и наши депутаты, и наши сенаторы, и Глава государства, и наши местные органы власти. Мы вместе будем собираться здесь и определять пути нашего развития. Но если кому-то захочется с этих путей свернуть, которые мы или вы определите, мы дадим этому отпор — законно, не на улицах!»

Правовая среда уже стала жёстче, скажет Президент. Но лишь для того, чтобы надежнее защитить человека и гражданина от потерь – суверенитета и личных данных. Ведь стране продолжают вредить. Как и что почему – об этом Президента спрашивали во время открытого микрофона.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Там создают какие-то платформы, какой-то «Голос». Слушайте, у нас есть специалисты, которые ее могут повалить в течение одного часа. "Конституцию" создают там для себя, для беглых. Это чудовищно все. Но причина не в этом. Причина, как у нас в народе говорят, цугцванг. Проголосует за изменения народ – диктатор выиграл. Не проголосует – тоже выиграл».

А речь тут о чём: проект «конституции» авторства беглых решила изучить Европейская комиссия за демократию через право. Что тут сказать, не понять нам европейских и заокеанских демократов.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Вы знаете, я же диктатор. Мне трудно понимать демократию. Я вижу демократию по-белорусски не так, как ее видят в свободном мире и оплоте демократии – США: то, что у нас на улицах было, – это плохо, а то, что девчонку застрелили – это хорошо».

Если люди сначала засмеялись, то потом улыбка сменилась серьёзным выражением лица. Впрочем, Александр Лукашенко своими ответами и замечаниями разряжал обстановку в зале не раз. И явно внимательно следил за обратной реакцией.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Пока я Президент, вмешивались и будем вмешиваться, если ваш бизнес будет идти вразрез с интересами белорусского народа! Запишите, пожалуйста, себе или на руке, или, простите, на лбу! Ну не очень-то аплодисменты активные. Ну вот, это я понимаю. Значит, позиции единой достигли».

А есть ли единая позиция по вопросам, адресованным Президентом? Готовы ли платить за собственные оборону и государство, за суверенитет и независимость, быть инициативными и работать на себя?

Владимир Бабичев, первый секретарь Витебской областной организации БРСМ: «На них нужно отвечать: "Да, мы готовы". Наша страна, мы её никому не отдадим, готовы сегодня стеной стоять. Вы знаете, вот эта цитата Президента "раздевайся и работай" – она действительно в топе, она сегодня в сленге молодежи. Тот, кто хочет успешным быть, зарабатывать, он находит все пути для самореализации и самосовершенствования».

Александр Романчук, главный врач Гродненской центральной городской поликлиники: «Конечно, мы готовы больше работать. К концу этого года сдаем ещё одну детскую амбулаторию, у нас строится поликлиника на 600 посещений в смену, у нас строится новый онкоцентр, в планах строительство в городе ещё одной больницы. Мы готовы».

Анна Сендер, ректор Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина: «Вы знаете, да. Если не будешь давать деньги на свое государство, то в противном случае придётся платить деньги за чужую армию, которая не дай бог придёт на нашу землю, поэтому, конечно, же должна быть обороноспособность страны».

Без этого, наверное, никак, когда развалить и подчинить славянское братство – доминанта большой мировой политики, когда соседи теряют мирное и созидательное лицо, желая обрести натовское, агрессивное и провокационное, да ещё и подстрекают беглых. Беларуси ничего не остаётся – держать удар.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Государственная власть — это не шоколад "Президент", чтобы всем нравиться».

Об этих вкусах люди могут спорить, но нужно понимать, что сила в единстве. Александр Лукашенко горд за белорусов: потому что преодолели навязанные политические и социальные вызовы и сейчас готовы играть на опережение. Это и есть наш путь - силы и правды, которая на нашей стороне. Таков лейтмотив послания Президента.

ФОТО: president.gov.by

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