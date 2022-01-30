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Послание Президента: как будем жить, с кем дружить, где зарабатывать и на что тратить. Главное
Источник материала: ОНТ
Три вопроса Александр Лукашенко адресовал белорусам, на которые каждому предстоит ответить честно и откровенно. В этом, пожалуй, главное отличие нынешнего Послания Президента. Момент особенный. Ситуация обязывает. А быть ли миру? С этого Александр Лукашенко в пятницу начинает и дает однозначный ответ: быть! Несмотря на то, некоторые из соседей смотрят на нас через прицел, а в моду вошло понятие гибридной войны. Конечно, в этот день Президент много говорит об экономике – она наше самое сильное оружие. В Год исторической памяти белорусам стоит еще раз оглянуться назад, чтобы уверенно смотреть вперед. Наталья Тарасюк – о стратегии и тактике нашей жизни в этом бушующем мире.
Александр Романчук начинал сельским врачом, а сейчас отвечает за все амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения Гродненской области. Под его началом построены две поликлиники, сельские и городские амбулатории, проектируется стоматологический центр. А значит, он может смело отнести себя к людям, принимающим решения. Именно такие, по его мнению, оказываются в зале Дворца Республики, чтобы лично услышать послание Президента.
А вот Анна Сендер отвечает за образование шести тысяч студентов. Профессор, преподаватель точных наук и ректор Брестского государственного университета имени Пушкина. Миссия вуза – готовить нужные стране кадры, вносить вклад в экспорт образовательных услуг и воспитывать молодёжь на героизме нашего народа. Не забывая прошлого, смотреть в будущее. Но, чтобы его предвидеть, нужно знать, каким этот курс видит Президент.
Владимир Бабичев, отучившись в столице, вернулся на малую родину и перевернул досуговую и творческую жизнь сельчан: переформатировал и «оцифровал» работу домов культуры Дубровенского района. Активную позицию, неравнодушие молодого управленца жители оценили – избрали в районный Совет депутатов. А ещё в свои 30 лет он возглавляет Витебскую областную организацию союза молодёжи.
И такие белорусы и есть те самые 2,5 тысячи гостей Большого зала Дворца Республики. Максимально представительная аудитория, как скажет Президент. И именно они первыми оценили новый формат послания. Александр Лукашенко говорил о том, как дальше обустраивать Беларусь, какие есть проблемные точки – социальные, политические, экономические, как их решать с учетом ковидной реальности и санкций, задавал свои вопросы и ответил прямо на тот, что задаём себе мы, видя не призрак войны, а чёткие контуры глобальных трансформаций.
Минск по-прежнему привержен миру. Президент в послании дал чётко понять: мы ни на кого нападать не собираемся, но и вмешиваться не позволим. И говорил не о противостоянии и ожесточении, а о том, кто и почему должен сказать себе «стоп», прекратить «накачивать» наших соседей оружием и доводить до помешательства.
Это вторая фраза Президента, которую чётко уловили и растиражировали на Западе. Почему? Наверное, по Фрейду. Истинные желания так называемых партнёров Александр Лукашенко назвал своими словами. Однако ключевой тезис Президента – об архитектуре мировой безопасности – Запад не расслышал. А об этом Александр Лукашенко говорил давно, а Беларусь не раз становилась миротворцем.
И дали на протесты порядка 6 миллиардов долларов. Не получилось развалить Беларуси изнутри, в ход пошли провокации – с самолётом и беженцами у нашей границы. Запад впутал в свои геополитические авантюры и людей, слабых духом и пожелавших зла родине, требуя от них «голов» сограждан и призывов к санкциям. Александр Лукашенко сказал прямо и о подмене понятий, и о плане действий.
Почему и где хуже – Александр Лукашенко тоже объяснит. Ведь мотив этой «заварушки» странами Запада – политика, которая концентрированное выражение экономики. Нехватка продуктов питания, битва за ресурсы – отсюда колебание цен на газ, передел рынков и намеренный разгон инфляции, которая, понятное дело, докатилась и до нас.
Контроль за ценами, как и раньше, на контроле правительства. Ещё не стоит уповать на внешнеторговое чудо. Да, наш экспорт впечатляет и вдохновляет, но надо не «проедать» заработанное, а вкладывать в развитие. Особенно регионов. Президент поставил задачи: в каждом районном центре – по производству на 100-150 человек. Местным властям – улучшать агрогородки, а тем, кто хочет жить и работать на земле – помогать с участками. Суть нашей экономической модели — эволюционные преобразования, справедливое распределение благ. Но есть те, для кого законодательный комфорт стал поводом уйти в тень и саботаж.
Александр Лукашенко говорил не только о том, как оздоровить экономику, но и о ЗОЖ. У каждого белоруса будет минимум свободный день в году для обследования. А качественная бесплатная медицина такой и останется. Стать более ответственными белорусам, возможно, придётся, не только в плане здоровья, но и политической жизни. Это предлагает обновлённый проект Основного Закона.
Правовая среда уже стала жёстче, скажет Президент. Но лишь для того, чтобы надежнее защитить человека и гражданина от потерь – суверенитета и личных данных. Ведь стране продолжают вредить. Как и что почему – об этом Президента спрашивали во время открытого микрофона.
А речь тут о чём: проект «конституции» авторства беглых решила изучить Европейская комиссия за демократию через право. Что тут сказать, не понять нам европейских и заокеанских демократов.
Если люди сначала засмеялись, то потом улыбка сменилась серьёзным выражением лица. Впрочем, Александр Лукашенко своими ответами и замечаниями разряжал обстановку в зале не раз. И явно внимательно следил за обратной реакцией.
А есть ли единая позиция по вопросам, адресованным Президентом? Готовы ли платить за собственные оборону и государство, за суверенитет и независимость, быть инициативными и работать на себя?
Без этого, наверное, никак, когда развалить и подчинить славянское братство – доминанта большой мировой политики, когда соседи теряют мирное и созидательное лицо, желая обрести натовское, агрессивное и провокационное, да ещё и подстрекают беглых. Беларуси ничего не остаётся – держать удар.
Об этих вкусах люди могут спорить, но нужно понимать, что сила в единстве. Александр Лукашенко горд за белорусов: потому что преодолели навязанные политические и социальные вызовы и сейчас готовы играть на опережение. Это и есть наш путь - силы и правды, которая на нашей стороне. Таков лейтмотив послания Президента.
ФОТО: president.gov.by
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Три вопроса Александр Лукашенко адресовал белорусам, на которые каждому предстоит ответить честно и откровенно. В этом, пожалуй, главное отличие нынешнего...
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