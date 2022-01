Названы ускоряющие старение мозга продукты

Источник материала: ОНТ

Старение мозга человека может ускоряться при употреблении в пищу ряда продуктов. Об этом информирует Eat This, Not That! со ссылкой на диетолога Серену Пун.

По словам эксперта, самыми опасными для мозга являются три продукта, которые вызывают воспаление в организме.

Диетолог пояснила: употребление большого количества сахара буквально «убивает» память, увеличивается риск слабоумия. По словам Пун, сейчас почти везде можно найти сахар: от десертов и напитков до замаскированных под «полезные» заправок для салатов.

По словам Пун, второй компонент, от которого необходимо отказаться, – это рафинированные углеводы. Они содержатся в сухих завтраках, выпечке и белом хлебе. Диетолог подчеркивает, что у таких углеводов просто нет питательной ценности. Более того, они ведут к изменению функций в нескольких областях мозга.

Кроме прочего, диетолог призвала отказаться от переработанного мяса и полуфабрикатов, которые также могут увеличить риски развития слабоумия.

Ранее сообщалось , что исследователи из Лидсского университета заявили о повышении риска развития деменции на 44% при ежедневном употреблении в пищу бутербродов с колбасой.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

