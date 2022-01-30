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Названы ускоряющие старение мозга продукты
Источник материала: ОНТ
Старение мозга человека может ускоряться при употреблении в пищу ряда продуктов. Об этом
По словам эксперта, самыми опасными для мозга являются три продукта, которые вызывают воспаление в организме.
Диетолог пояснила: употребление большого количества сахара буквально «убивает» память, увеличивается риск слабоумия. По словам Пун, сейчас почти везде можно найти сахар: от десертов и напитков до замаскированных под «полезные» заправок для салатов.
По словам Пун, второй компонент, от которого необходимо отказаться, – это рафинированные углеводы. Они содержатся в сухих завтраках, выпечке и белом хлебе. Диетолог подчеркивает, что у таких углеводов просто нет питательной ценности. Более того, они ведут к изменению функций в нескольких областях мозга.
Кроме прочего, диетолог призвала отказаться от переработанного мяса и полуфабрикатов, которые также могут увеличить риски развития слабоумия.
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Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер
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Старение мозга человека может ускоряться при употреблении в пищу ряда продуктов. Об этом информирует Eat This, Not That! со ссылкой на диетолога Серену Пун. По словам...
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