СМИ: водитель белорусского автопоезда погиб в результате ДТП на дороге в Польше

Источник материала: ОНТ

Утром 30 января на польской дороге DK8 Białystok-Augustów произошло столкновение двух грузовиков. Об этом информирует isokolka.eu и tvn24.pl .

После столкновения один из автомобилей загорелся. Второй перевозил легковоспламеняющиеся химические вещества, которые не загорелись.





Как сообщает Telegram-канал Newgrodno, в результате ДТП погиб водитель белорусского автопоезда. По предварительным данным, авария произошла по его вине – он осуществлял обгон под горку с пересечением двойной линии.

Фото: OSP Ostra Góra | KW PSP Białystok

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