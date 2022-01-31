|
СМИ: водитель белорусского автопоезда погиб в результате ДТП на дороге в Польше
Источник материала: ОНТ
Утром 30 января на польской дороге DK8 Białystok-Augustów произошло столкновение двух грузовиков. Об этом информирует
После столкновения один из автомобилей загорелся. Второй перевозил легковоспламеняющиеся химические вещества, которые не загорелись.
Как
Фото: OSP Ostra Góra | KW PSP Białystok
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром 30 января на польской дороге DK8 Białystok-Augustów произошло столкновение двух грузовиков. Об этом информирует isokolka.eu и tvn24.pl. После столкновения один из автомобилей...
|
Архив (Разное)