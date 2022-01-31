Собака спряталась от щенков, но ее заставили вернуться обратно. Только посмотрите в эти глаза, вы точно упадете со смеху! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Материнство – процесс не только радостный, но и чрезмерно утомительный. Прочувствовала это на себе и хвостатая героиня ролика, питомица автора страницы @komanda_bobra в TikTok. Видео с уставшей матерью быстро набрало популярность в соцсети.

На видеокадрах щенки бродят по помещению в поисках мамы, недоумевая, куда она делась. Но вот автор видео выходит на балкон и находит там черную собаку, которая решила побыть наедине с собой в тишине и гармонии. На все попытки вернуть ее в лоно семьи она повинуется очень неохотно.

Интернет-пользователи посмеялись, а также посочувствовали Гере в ее непростой миссии вырастить достойных щенков.

«В ее глазах мировая боль всех многодетных матерей», «У Геры эмоциональное выгорание», «Гера прям описывает все прелести материнства и декрета», «Будь у меня столько детей, я бы вообще свалила в неизвестном направлении», – писали в комментариях.

Фото: скриншот из видео

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