﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Умер народный артист России, режиссер Виктор Мережко

31.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Умер народный артист России, режиссер Виктор Мережко

Стало известно о смерти народного артиста России, режиссера и актера Виктора Мережко, ему было 84 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Союза кинематографистов России.

При этом пока ничего не сообщается о причине его смерти.

Виктор Мережко – известный советский и российский актер, а также режиссер и сценарист. Он было удостоен Государственной премии СССР в 1987 году за сценарий к фильму «Полеты во сне и наяву», а в 2014 году удостоился звания Народного артиста России.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стало известно о смерти народного артиста России, режиссера и актера Виктора Мережко, ему было 84 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Союза...
 
Новости дня
Новости разные
 
Названы ускоряющие старение мозга продукты
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by