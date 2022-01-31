Умер народный артист России, режиссер Виктор Мережко

Источник материала: ОНТ

Стало известно о смерти народного артиста России, режиссера и актера Виктора Мережко, ему было 84 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Союза кинематографистов России.

При этом пока ничего не сообщается о причине его смерти.

Виктор Мережко – известный советский и российский актер, а также режиссер и сценарист. Он было удостоен Государственной премии СССР в 1987 году за сценарий к фильму «Полеты во сне и наяву», а в 2014 году удостоился звания Народного артиста России.

Фото: pixabay

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