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Умер народный артист России, режиссер Виктор Мережко
Источник материала: ОНТ
Стало известно о смерти народного артиста России, режиссера и актера Виктора Мережко, ему было 84 года. Об этом
При этом пока ничего не сообщается о причине его смерти.
Виктор Мережко – известный советский и российский актер, а также режиссер и сценарист. Он было удостоен Государственной премии СССР в 1987 году за сценарий к фильму «Полеты во сне и наяву», а в 2014 году удостоился звания Народного артиста России.
Фото: pixabay
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Стало известно о смерти народного артиста России, режиссера и актера Виктора Мережко, ему было 84 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Союза...
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