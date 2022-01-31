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Евгения Пацовская: белорусские каратисты нацелены на результат на II Играх стран СНГ и Европейских играх

31.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лучшие каратисты страны собрались в Минске и соревновались в чемпионате Беларуси. По традиции национальное первенство – главная репетиция перед международными стартами. Ключевой из них – чемпионат Европы, который пройдёт в мае в Турции. Итоги турнира подведем с судей и мастером спорта международного класса. Евгения Пацовская у нас в гостях.

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Теги: Минск
 
 
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Лучшие каратисты страны собрались в Минске и соревновались в чемпионате Беларуси. По традиции национальное первенство – главная репетиция перед международными...
 
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