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Мужчина решил экономить на свинине и перешел на мясо крокодила
Источник материала: ОНТ
Житель Таиланда Никки Танскул решил экономить на дорожающей свинине и перешел на мясо крокодила. Об ощущениях от подобного опыта мужчина
Источник отмечает, что в Таиланде из-за вспышки африканской чумы свиней стоимость свинины выросла на 50%. Также ожидалось, что к Китайскому Новому году, на который популярностью пользуются традиционные блюда со свиным мясом, цена продукта может вырасти еще на 50%.
Танскул в целях экономии решил перейти на мясо крокодила. Он съел несколько блюд из этого продукта и пришел к выводу, что оно схоже с курятиной, но обладает более сухой текстурой и мягким вкусом.
Отмечается, что мясо крокодила в Таиланде практически вдвое дешевле свинины.
Фото: Pixabay
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Житель Таиланда Никки Танскул решил экономить на дорожающей свинине и перешел на мясо крокодила. Об ощущениях от подобного опыта мужчина рассказал изданию Coconut....
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