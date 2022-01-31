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Мужчина решил экономить на свинине и перешел на мясо крокодила

31.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина решил экономить на свинине и перешел на мясо крокодила

Житель Таиланда Никки Танскул решил экономить на дорожающей свинине и перешел на мясо крокодила. Об ощущениях от подобного опыта мужчина рассказал изданию Coconut.

Источник отмечает, что в Таиланде из-за вспышки африканской чумы свиней стоимость свинины выросла на 50%. Также ожидалось, что к Китайскому Новому году, на который популярностью пользуются традиционные блюда со свиным мясом, цена продукта может вырасти еще на 50%.

Танскул в целях экономии решил перейти на мясо крокодила. Он съел несколько блюд из этого продукта и пришел к выводу, что оно схоже с курятиной, но обладает более сухой текстурой и мягким вкусом.

Отмечается, что мясо крокодила в Таиланде практически вдвое дешевле свинины.

Фото: Pixabay

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Житель Таиланда Никки Танскул решил экономить на дорожающей свинине и перешел на мясо крокодила. Об ощущениях от подобного опыта мужчина рассказал изданию Coconut....
 
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