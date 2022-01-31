В кулуарах Дворца Республики. Участники встречи поделились впечатлениями от Послания Президента

Источник материала: ОНТ

Команда «Контуров» пристально следила за Посланием Президента. А в кулуарах Дворца Республики не упустила возможности пообщаться с участниками встречи.

Подробнее – в видеосюжете.

С порога Дворца Республики сразу направляемся в гардероб. Находим нашу новую знакомую – Валентину Антоновну. От нее порция народной мудрости.

А не это ли ответ сразу все на вопросы, которые Президент адресовал белорусам? Пожалуй! С мыслью о мире разыскиваем человека, который точно знает его цену. Рассуждаем масштабно.

Построить новую стену – Великую польскую. Великую – это, скорее, к цене вопроса. В тему заходим через хрестоматийный американский пример – тоже отгородились.

Услышат ли предложение Минска договариваться? Едва ли! Но тем ценнее в этой ситуации крепкий союз с нашим восточным соседом.

От Бреста до Владивостока – зона ответственности союзных военных. В чем их решимость? Это к вопросу о будущих учениях. С ним возвращается к Александру Вольфовичу. Так сможет ли этот щит, если понадобится, превратиться в союзный кулак?

Но вернемся, собственно, к Посланию Александра Лукашенко. Такую форму практикуют главы многих государств, но в Беларуси есть принципиальный нюанс. Президент обращается к парламенту, но в первую очередь – к народу.

Готовность – это и к вопросу о пандемии. Позади уже два года. Каков же белорусский рецепт сегодня? Без паники, но с прививкой. Разыскиваем главу Минздрава.

«Социальное государство» – на карте мира таких немного. Почему? А удовольствие не из дешевых.

Счастливая семья – да, но еще и сильные регионы. Помните, это наша пятилетняя планка?! Новый губернатор Витебской области подсказывает универсальный рецепт для всех.

То, что волнует людей и в регионах, и в центре, – цены. Да, во всем мире они поползли вверх. Президент требует не допустить скачка у нас. Чем вооружились?

Год 2020-й. К нему Президент в Послании обратится не раз – момент в новейшей истории переломный. Теперь это нам хорошо видно на расстоянии.

ФОТО: president.gov.by

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