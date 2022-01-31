«Великая» польская стена на границе с Беларусью – бесполезная трата денег?

Источник материала: ОНТ

Геостратегия показательна глобальными масштабами. А потому и объекты, ее иллюстрирующие, маленькими быть не могут по определению. Если уж устраивать что-либо, то, как говорится, чтобы из космоса было заметно!





Великая Китайская стена видна хорошо. Свою роль как символа мощи она продолжает играть и поныне. Берлинскую стену вспоминают и сейчас – 30 с лишним лет после ее падения. Да и стена Трампа на границе с Мексикой нет-нет да и окажется то в новостях, то на языках политиков Нового Света. Весьма показательно… А вот «великую стенку» Яценюка даже украинские власти стараются побыстрее забыть. Потому как этот символ очень символично оказался и не великой, и не стеной вовсе. А в прямом смысле – ямой, куда ухнула немаленькая сумма из украинского бюджета.

Польша на неделе решилась то ли войти, то ли вляпаться в историю, как в цементный раствор, начав строить стену с Беларусью. И, конечно, тоже «великую». Возведение заградительного сооружения высотой 5,5 метра и более 180 километров в длину на бумаге обойдется Варшаве в более чем 400 миллионов долларов. А в реальности, как и любая стройка, конечно, будет дороже.

Но самое показательное, что критиковать это «сооружение» начали уже! Причем на Западе. Так, Euronews называет варшавскую стройку века «бесполезной тратой денег». А вот зоозащитники собираются засудить Варшаву за вред, который проект нанесет уникальным животным Беловежской пущи. Впрочем, нанесение вреда даже и людям польские власти совсем не останавливает.

А вот символом чего станет эта польская стена? Знаком верности идеям американского неоколониализма? Или же подтверждением местечковых притязаний польских властей назло Евросоюзу? И как долго стена простоит в таком случае? Но то, что поляки пока, скорее, копают себе яму по украинскому образцу, очевидно.

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